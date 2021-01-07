快訊

龐培歐宣布 美駐聯合國大使將訪問台灣

國道1號曳引車翻覆駕駛被拋出車外 車道被擋回堵2公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臨時會連審14天預算 國民黨團：恐帶頭逼助理違勞基法

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院明天朝野協商臨時會議程，主導的民進黨團提案規劃周末也要開會，稱是因應國民黨團安海戰術杯葛不得已的作法。國民黨團書記長林奕華表示，民進黨團相關主張有違反勞基法問題，批評在野黨案海杯葛是執政傲慢心態作祟。記者周志豪／攝影
立法院明天朝野協商臨時會議程，主導的民進黨團提案規劃周末也要開會，稱是因應國民黨團安海戰術杯葛不得已的作法。國民黨團書記長林奕華表示，民進黨團相關主張有違反勞基法問題，批評在野黨案海杯葛是執政傲慢心態作祟。記者周志豪／攝影

立法院明天朝野協商臨時會議程，主導的民進黨團提案規劃周末也要開會，稱是因應國民黨團安海戰術杯葛不得已的作法。國民黨團書記長林奕華表示，民進黨團相關主張有違反勞基法問題，批評在野黨案海杯葛是執政傲慢心態作祟。

林奕華表示，立委不斷電審預算沒有問題，但立委上班意味著助理也要跟著一起加班，但國會助理適用勞基法一例一休規定，民進黨團規劃要連審14天，已有帶頭違反勞基法之虞。

至於案海戰術質疑，林奕華說，以前審查預算時，不論是黨團要求或委員自己主張，動輒提出二、三百案凍結或刪減預算提案所在多有，這次國民黨團只要求每位黨籍立委只提至少50案，「提案重質不重量」，怎麼算案海？

林奕華表示，民進黨政府去年舉債額度創歷史新高，身為立委基於監督行政機關職責審查政府預算，目的在於確實看緊納稅人的荷包，審查過程提出刪減或凍結預算案有什麼不對？

民進黨團提案開臨時會處理今年度中央政府總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，規劃於1月11日至31日召開臨時會，1月11日中午舉行程序委員會，立法院長游錫堃昨發出朝野協商通知。

此次臨時會將分兩次會，第一次會就自11日下午起召開至19日，其中12、13、14與18日開委員會處理未完成審查的總預算案與基金預算案。20日至31日為第二次會，議決中央政府總預算、前瞻三期特別預算案等案。

民進黨 林奕華 國民黨

延伸閱讀

反萊豬公投 國民黨二階段連署拚50萬份

政院認反萊豬自治條例違憲 林奕華：不把大法官看眼裏

立院三讀確立榮民水電優待法源 藍委：遲來的尊重

立院三讀確立榮民水電優待法源 可望元旦後實施

相關新聞

龐培歐：美國駐聯合國大使將訪台

美國國務卿龐培歐7日凌晨發聲明譴責香港警方大肆拘捕超過50位泛民派人士，並宣布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Cr...

陸批台美政軍對話 外交部：台美合作不因中方發言影響

台灣美國今天舉行政治軍事對話，外交部發言人歐江安今天表示，政治軍事對話已經順利舉行，至於對話層級、頻率、討論議題等，基於...

臨時會連審14天預算 國民黨團：恐帶頭逼助理違勞基法

立法院明天朝野協商臨時會議程，主導的民進黨團提案規劃周末也要開會，稱是因應國民黨團安海戰術杯葛不得已的作法。國民黨團書記...

吳怡農：面對中共解放軍 台美合作理所當然

美國國務院公布，美台在台灣時間7日透過視訊進行政治軍事對話。對此，新境界智庫副執行長吳怡農今天說，台美面對越來越有勢力的...

新增3例新冠境外移入病例 美國、菲律賓及印尼入境

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日，公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自美國(案821)、菲律賓(案822...

【重磅快評】民進黨之「中國需要台灣」阿Q精神勝利法

蔡政府上台快5年了，對大陸出口卻創新高，超過馬政府時期，對於外界質疑，民進黨發言人顏若芳說出「證明中國需要台灣」的驚人之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。