臨時會連審14天預算 國民黨團：恐帶頭逼助理違勞基法

立法院明天朝野協商臨時會議程，主導的民進黨團提案規劃周末也要開會，稱是因應國民黨團安海戰術杯葛不得已的作法。國民黨團書記長林奕華表示，民進黨團相關主張有違反勞基法問題，批評在野黨案海杯葛是執政傲慢心態作祟。

林奕華表示，立委不斷電審預算沒有問題，但立委上班意味著助理也要跟著一起加班，但國會助理適用勞基法一例一休規定，民進黨團規劃要連審14天，已有帶頭違反勞基法之虞。

至於案海戰術質疑，林奕華說，以前審查預算時，不論是黨團要求或委員自己主張，動輒提出二、三百案凍結或刪減預算提案所在多有，這次國民黨團只要求每位黨籍立委只提至少50案，「提案重質不重量」，怎麼算案海？

林奕華表示，民進黨政府去年舉債額度創歷史新高，身為立委基於監督行政機關職責審查政府預算，目的在於確實看緊納稅人的荷包，審查過程提出刪減或凍結預算案有什麼不對？

民進黨團提案開臨時會處理今年度中央政府總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，規劃於1月11日至31日召開臨時會，1月11日中午舉行程序委員會，立法院長游錫堃昨發出朝野協商通知。

此次臨時會將分兩次會，第一次會就自11日下午起召開至19日，其中12、13、14與18日開委員會處理未完成審查的總預算案與基金預算案。20日至31日為第二次會，議決中央政府總預算、前瞻三期特別預算案等案。