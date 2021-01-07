提揭弊者保護草案 民眾黨團籲保護溯及既往

針對吹哨者保護的議題，民眾黨團今舉行記者會，呼籲建立完整的體制、確立法源依據，並表示黨團已提出「揭弊者保護法」草案，除希望成立第三方獨立機關「揭弊者保護委員會」作為揭弊的單一窗口，同時也要求揭弊者的保護要溯及既往。

民眾黨團今舉行「吹哨者條款公私一體適用─民眾黨團提出揭弊者保護法草案」記者會。民眾黨團總召賴香伶表示，102年法務部廉政署推出「揭弊者保護法草案」，卻只將「揭弊」侷限於公部門的貪腐問題，直到108年5月才將範圍涵蓋公、私部門的草案版本送進立院審查。

她指出，雖然立法院「司法及法制委員會」針對不同的揭弊者保護法草案版本完成委員會審查，並在黨團協商時就大多數條文取得共識，卻因未能得到執政黨黨團支持，最終仍未排入立法院院會議程無法完成三讀；在屆期不連續的狀況下，行政院應重新將草案再送國會，但至今仍未見再送立法院。

民眾黨團表示，在本會期已提出民眾黨團版本的「揭弊者保護法草案」並完成一讀，也呼籲執政黨政府不該「有政府、不做事」，應正視並呼應民意及社會需要，盡速完成立法程序。

張其祿表示，101年時新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳勇於檢舉長官公費私用，法院雖判免刑，但竹縣府依法核定他免職且永不錄用；在案件開庭審理過程中，他也被檢調洩漏是揭弊者，而遭到職場霸凌。民眾黨團呼籲，應讓揭弊的公務人員有再任公職的權益，民眾黨團版本納入追溯條款。

張其祿表示，揭弊者的保護需要獨立且中立的單位來維護其權利，因此在民眾黨團版草案裡，要求設置獨立的「揭弊者保護委員會」來保障揭弊者。

另外，他指出，法務部廉政署最早推出的「揭弊者保護法草案」中，本來公部門揭弊及私部門揭弊分別立法，但這將形成同樣是「揭弊行為」，卻因「公私部門」產生「處分差異」，因此黨團草案版本也將重大管理不當、浪費公帑、損害民眾權益、濫用權勢，或對國民健康、公共安全造成具體危險的行為視為可揭弊事項，將揭弊範圍擴大到公私一體適用。

高虹安則表示，為鼓勵更多揭弊者勇於舉發弊案，也考慮到工作權保護，在民眾黨團版本草案中也訂有回復原職、回復原來的年資、損害賠償等補償權利，復職無法達成時，雇主也需給付受僱人不低於其適用勞基法、勞退條例或其他法規所規定的資遣費、退休金及6個月以上補償金總額，合意終止勞務契約。