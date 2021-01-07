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吳怡農選北市黨部主委 鄭運鵬：不代表為誰鋪路

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨新境界基金會副執行長吳怡農今天登記參選民進黨台北市黨部主委，對於是否可能參選台北市長，吳怡農並未鬆口。記者胡經周／攝影
民進黨新境界基金會副執行長吳怡農今天登記參選民進黨台北市黨部主委，對於是否可能參選台北市長，吳怡農並未鬆口。記者胡經周／攝影

民進黨北市黨部主委選舉日前開跑，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農今日領票登記，確定角逐主委一職，但被認為選主委是有意幫衛福部長陳時中抬轎選市長，對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，北市黨部主委選舉跟未來台北市長選舉有連動，但不代表幫誰鋪路。

鄭運鵬說，去年的立委選舉，民進黨有很多新生代都有很傑出的表現，吳怡農是這個新世代的領頭羊。這些新生代不計較選區、離鄉背井、資源多寡，民進黨一但需要他們，他們就全心投入，這讓我很感動，他相信有吳怡農與馬祖的李問等這些新生代的加入，一棒接一棒前仆後繼，民進黨的戰力會更活潑更多元，他也很正面看待吳怡農願意投入到黨職主委選舉，會讓民進黨有更寬廣的支持光譜。

不過他也說，吳怡農登記台北市黨部主委，也需要通過黨員投票的考驗，這跟未來台北市長選舉會有連動，但不代表幫誰鋪路。

民進黨 北市

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