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吳怡農選北市黨部主委 鄭運鵬：不代表為誰鋪路
民進黨台北市黨部主委選舉日前開跑，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農今日領票登記，確定角逐主委一職，但被認為選主委是有意幫衛福部長陳時中抬轎選市長，對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，北市黨部主委選舉跟未來台北市長選舉有連動，但不代表幫誰鋪路。
鄭運鵬說，去年的立委選舉，民進黨有很多新生代都有很傑出的表現，吳怡農是這個新世代的領頭羊。這些新生代不計較選區、離鄉背井、資源多寡，民進黨一但需要他們，他們就全心投入，這讓我很感動，他相信有吳怡農與馬祖的李問等這些新生代的加入，一棒接一棒前仆後繼，民進黨的戰力會更活潑更多元，他也很正面看待吳怡農願意投入到黨職主委選舉，會讓民進黨有更寬廣的支持光譜。
不過他也說，吳怡農登記台北市黨部主委，也需要通過黨員投票的考驗，這跟未來台北市長選舉會有連動，但不代表幫誰鋪路。
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