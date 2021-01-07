2022親自出馬選市長？吳怡農：支持民進黨推的候選人
民進黨台北市黨部主委選舉登記至8日截止。民進黨新境界基金會副執行長吳怡農今天上午11點前往北市黨部登記參選。吳怡農說，他會以團結、進步、創新為目標，盼1月31日黨部主委投票，獲黨員支持。
對於若當選黨部主委，吳怡農說，他2022的工作目標，將是要讓民進黨很久沒執政的台北市，贏得北市長選舉、並讓下一任北市議員選舉，表現比上一任好。
至於民進黨若要贏2022北市長選舉，是否考慮親自出馬？吳怡農僅低調表示，黨部主委的工作，就是全力支持民進黨推出來的候選人，這也是他未來的角色與責任。
繼前議員顏聖冠登記參選市黨部主委選舉後，吳怡農今天也登記參選北市黨部主委選舉。吳怡農說，他今天回到民進黨創黨的黨部完成主委登記，心裏感到相當踏實，他接下來希望能一起活化民進黨與社會的連結，希望接下來1月31日獲得民進黨員的支持與認同，會以團結、進步、創新為目標，保持謙虛的態度繼續學習，不會忘記原來的熱情與初衷。
至於登記參選前，是否與總統蔡英文見過面？吳怡農沒有否認，吳表示，過去幾個禮拜，他都有請益拜會許多黨內前輩，但因私下的討論不適合透露，但是跟這些朋友們談的時候，深深感受到每一個人對民進黨的愛護，每一個人對民進黨的期待，也希望接下來，民進黨可以團結、正面思考，一起來面對未來挑戰。
對於黨部前主委黃承國已表態支持，吳怡農說，他非常感謝前輩的支持，包括黃前主委、也包括黨部代理主委，也因為大家的支持是他前進的動力，面對2022選舉，民進黨不管誰當主委，都會是非常大的挑戰。至於民進黨接下來只有一條路，就是團結起來將基礎工作做好。
另外，台北市長柯文哲曾說，吳怡農是2022的一顆活棋？吳今天表示，現在看2022年還太早，但他知道，接下來民進黨有非常大的挑戰，也有很多基礎工作要做。
吳怡農說，接下來的黨務挑戰，包括強化民進黨與社會、各團體的連結與溝通；需增加民進黨支持者跟黨員參與黨務的管道，需更有效率方式執行黨務，讓黨務事半功倍，並擴大志工參與等。民進黨有很多工作要推動，若每個都做好，社會大眾將會更加認同民進黨。
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