辦護照臨櫃流程再簡化 4日網路預約試辦

外交部領事事務局長葉非比今天表示，領務局再度簡化申辦護照書表填寫及櫃台受理流程的服務，國人申辦只需填寫資料表，櫃台人員再直接將身分證件套印到申請書，這項措施4日起由「網路預約申辦護照」服務櫃台試辦，未來將視試辦情形，另外擇期全面開辦。

葉非比說，為持續精進護照申請e化作業及便利國人，領務局已再度簡化申辦護照書表填寫及櫃台受理流程的服務，國人申辦護照只需填寫「簡式護照資料表」，再由收件櫃台服務人員直接將身分證件套印至護照申請書，省去影印及黏貼身分證影本的程序。

這項便利措施開辦後，在領務局官網完成「網路預約申辦護照服務」的民眾，只需攜帶身分證正本、「簡式護照資料表」及應備文件，依照預約時程前往領務局，或外交部四個辦事處的互動式公共事務機完成報到取號後，依號碼的順序至指定櫃台遞件，櫃台收件人員將直接套印出完整的護照申請書，由送件的申請人、法定代理人或委任代辦者確認資料無誤簽名後，就完成申辦手續。

葉非比表示，為了回應國人期盼擴增網路預約數額，今年1月起，領務局網路預約櫃台數也由1個擴增為3個，未來將逐步研議擴增外交部中部、南部、東部及雲嘉南四個辦事處網路預約櫃台數。