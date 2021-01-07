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港人遭捕、美國會被佔領 朱立倫：兩個強權該負起責任

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫說，「民主自由，法治人權」也是他一貫地堅持。圖／取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫說，「民主自由，法治人權」也是他一貫地堅持。圖／取自朱立倫臉書

香港警方昨天以涉嫌違反港版國安法為由，大舉逮捕53名民主派人士，同時美國國會山莊也因川粉不滿美國大選選舉結果暴動。國民黨前主席朱立倫在臉書上表示，兩個強權，無論是華府或北京領導人，是該負起責任，讓走過2020的破碎世界，再度回到理性穩定的道路上。

朱立倫說，這是自從2014年9月29日以來，他第14度對香港事件發聲，「民主自由，法治人權」也是他一貫地堅持。他不僅不樂見情勢發展至此，還要強力譴責這些粗暴的行動。

朱立倫表示，港版國安法通過後，香港民主受到嚴重打擊，不僅體制內議會力量DQ頻傳、街頭表達意見被封殺，民主自由空間幾近瓦解。香港人民此時此刻發不出聲音，台灣人民不能噤聲默許，更要幫忙高調呼喊：「把人權、民主、自由、法治的精神，還給香港社會」。

港版國安法 香港 朱立倫

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