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放大「TAIWAN」字樣新版護照 備50萬本下周上路

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
新版護照封面。記者徐偉真/攝影
新版護照封面。記者徐偉真/攝影

外交部領事事務局局長葉非比今天表示，加強台灣辨識度的新版晶片護照將於下周發行，領務局共準備50萬本供民眾換發，而去年受到新冠肺炎疫情影響，換發護照本數大幅減少，估計約有130萬人護照效期不滿一年甚至過期，領務局鼓勵這些民眾申請換發新版護照，護照規費及申請條件、流程都沒有改變。

葉非比今天在外交部例行記者會上表示，為了提升我國護照封面的台灣辨識度，維護我國人海外旅遊權益及便利，經立法院決議，外交部報請行政院核定，調整護照封面設計，發行新版晶片護照，以更加彰顯台灣，外交部訂於11日起發行新版護照，封面放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。

葉非比表示，外交部已將護照樣本寄給我國各駐外館處周知各國政府、機場港口海關、移民局、國際航空運輸協會（IATA）及航空公司等，給予持用新版晶片護照國人通關便利，新版護照的安全存量50萬本也已經準備完成。

葉非比表示，去年受到疫情影響，全年申請換發的護照約37萬本，而過去平均每年有170萬人換發護照，領務局估計去年有約130萬人護照效期不滿一年甚至過期，因此特別鼓勵這些民眾換發護照。

由於目前仍有疫情，葉非比表示，民眾換發護照也須遵守防疫規定，必須配戴口罩等，領務局櫃台也都裝有透明隔板，保護民眾及領務局人員。

葉非比表示，民眾手上的護照無論效期還有多久，都歡迎申換新版護照，不論是在國內還是海外，11日起都可以申請換發，不換發也不用擔心，可以繼續使用到護照效期截止日，新版護照規費仍維持每本收費新台幣1300元，未滿14歲孩童每本900元，申辦條件及流程都沒有改變。

葉非比表示，發行日當天到領務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處完成送件申請者，可獲得限量小禮物，有「行李平安吊牌」及「招財進寶╱追求自由民主」創意春聯二選一，另外當天中午12點前在前面提到的各地點完成送件者，外交部當天下午從中以電腦抽出100名，可獲得前100號的新版護照。

領務局長葉非比表示，發行日當天申請換發護照的民眾將能獲得限量小禮物，行李吊牌和春聯二選一。記者徐偉真/攝影
領務局長葉非比表示，發行日當天申請換發護照的民眾將能獲得限量小禮物，行李吊牌和春聯二選一。記者徐偉真/攝影
新版護照內頁。記者徐偉真/攝影
新版護照內頁。記者徐偉真/攝影
領務局長葉非比表示，發行日當天申請換發護照的民眾將能獲得限量小禮物，行李吊牌和春聯二選一。記者徐偉真/攝影
領務局長葉非比表示，發行日當天申請換發護照的民眾將能獲得限量小禮物，行李吊牌和春聯二選一。記者徐偉真/攝影

護照 外交部 疫情

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