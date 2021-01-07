吳怡農、顏聖冠爭主委 是否延續二大系統對壘待觀察

爭議多時的民進黨台北市黨部主委改選將在農曆年前完成。在民進黨中執會修改了參選資格後，民進黨新境界智庫副執行長吳怡農的呼聲就相當高，因此台北市前市議員顏聖冠仍領表登記參選，也令黨內一部分人感到意外。黨內人士分析，雙方的主委之爭仍不乏派系運作，是否延續先前黨內二大派系對壘態勢，特別是綠色友誼系統是否暗助顏聖冠，值得後續觀察。

民進黨北市黨部主委爭議，源自於英系台北市前議員王孝維、綠色友誼連線的前立委薛凌，二人在先前競選過程中相互指控，黨中央因此決定暫時擱置僵局，後來兩人也皆同意退選。黨內人士指出，這場選戰雙方互相攻擊可謂刀刀見骨，現在黃承國力挺吳怡農，綠色友誼系統表面上對吳沒特別意見，但是否與顏聖冠達成一定默契，甚至暗助，會是觀察重點。

綠營人士表示，黨內黨職選舉由於只有黨員有投票權，選法有別於競選公職爭取民眾支持，獲各派系掌握的組織支持才是關鍵；顏聖冠參選除了挑動先前綠色友誼與英系間在北市主委爭議的敏感神經，也意在吸收正國會等不傾向支持吳怡農的派系選票。

黨內人士說，綜合評估吳怡農能順利出線應無懸念，不過若綠色友誼系統暗助顏聖冠，大體上選戰仍不脫英系與綠色友誼兩大派系間對壘的延續。