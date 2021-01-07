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臨時會提六日加班開會 民眾黨團：持反對意見

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
攝影／記者陳熙文
攝影／記者陳熙文

立法院即將舉行臨時會，預計明日召開朝野協商。面對國民黨團將提案海戰術，民進黨團昨提案反制，計劃臨時會在六、日也要開會。對此，民眾黨團表示，可能於明日協商表達反對意見。

民進黨團昨提出臨時會提案，計劃自1月11日開始至1月31日為止召開臨時會。面對國民黨團所擬的案海戰術，要求黨團立委每位提50案刪減或凍結預算，民進黨團的臨時會提案，將周六、日也納入開會時間，包括23日、24日、30日、31日。民進黨團書記長莊瑞雄表示，為應付國民黨案海戰術，只好加班開會。

民眾黨團今上午舉行記者會，被問及相關問題，民眾黨立委高虹安表示，國民黨若當真要求每位委員都要提出50案，合計起來就有千案之多，倘若內容非有獨到見解，而是複製貼上，形同是浪費不管是委員的時間，或是議事處排的時間，甚至影響到整個立法院的運作。

高虹安說，要是到時真的很多提案出現重複的情況，這樣實在很浪費公部門的效率，

不過她也說，若要六、日加班處理上千個提案，她認為若是為了國家利益，大家都很願意，但也要考量到議事人員，因立法委員提出如此多重複的案量而加班，這是民眾黨團無法接受的，就像之前萊豬表決，針對國民黨提議要逾12點不斷電表決，民眾黨團也表示抗議。

高虹安說，針對勞工的議題，黨團也會兼顧，所以對於六、日加班處理，明可能會提出反對。

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