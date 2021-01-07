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選主委替陳時中抬轎？柯文哲：吳怡農可以自己選市長

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午至議會進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午至議會進行專案報告。記者楊正海／攝影

民進黨台北市黨部主委選舉4日起進行領表和登記作業，新境界智庫副執行長吳怡農今宣布參選。台北市長柯文哲上午至議會針對萊豬進口進行專案報告時，議員汪志冰問柯文哲，吳怡農選主委是不是在幫陳時中抬轎選市長，柯說，不曉得，但吳是活棋，他可以自己出來選。

汪志冰再追問，吳怡農和陳時中，誰出來選對副市長黃珊珊的威脅大？柯文哲說，考試要自己準備好，考得高不怕別人，還是認真做好工作，累積實力比較重要。

汪志冰再問柯文哲，市長應回歸市政，要不要辭黨主席，辭了沒？內部擺不平？柯說，還沒辭，因中央委員都沒有選出來，這要處理，至於有沒有潛在人選？柯說，這是市議會，不是立法院，不用回答黨的問題。

汪志冰質疑柯文哲無法專心市政，柯說，他一周才去二個小時，大多數時間都在市政上，沒有辦法管黨務，所以 亂七八糟，大家完全自由發揮，沒有發現嗎？

柯文哲 汪志冰 吳怡農

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