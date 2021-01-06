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韓國瑜爭主席？朱立倫：他的能力和才華多做公益是好事

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供

高雄市前市長韓國瑜年後將為公益活動勤走基層，傳出是在為復出政壇暖身，也可能與參選國民黨主席有關。國民黨前主席朱立倫今出席「樂齡自立生活展示中心」活動受訪時表示，韓國瑜做公益是好事，韓的能力與才華如果能多幫社會服務都是好事。

媒體詢問朱立倫，有關黨主席江啟臣岳父劉盛良被問到是否支持江啟臣連任，表示公私都會幫忙。朱立倫說，他覺得很好，國民黨有公教黨部成立，這是對國民黨爭取更多支持是好事情，他也希望未來國民黨能夠爭取更多支持。朱也說，現在大家太多新聞都在炒作國民黨內的問題，但他比較關心萊豬，以及民進黨漲健保、勞保、國民年金等議題。

針對國民黨青年部發布網路聲量數據，朱立倫排名落後江啟臣、前高雄市長韓國瑜、台北市議員羅智強等人，朱立倫說，他從以前當市長到現在都告訴同事不要在意聲量要在意正評價，如果國民黨正評有好聲量，盧秀燕、侯友宜等首長也都有好聲望，國民黨首長都是如此，國民黨也就會有好聲望，至於聲量不是這麼重要。

國民黨 韓國瑜 朱立倫

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