烏坵鄉代會主席2票遭罷免 尋求法律途徑解決

金門縣烏坵鄉民代表會主席蔡金照遭罷免主席職務，金門縣政府今天表示，仍未接獲鄉代會投票結果公文，無法評論此事。蔡金照則是將徵詢律師意見透過法律途徑尋求罷免無效。

目前人在台北的蔡金照表示，這項罷免案違反地方制度法、第46條第3項無召集罷免投票會議、無承辦及紀錄人員、無代表會人員參與，以及第47條未依鄉民代表會組織準則辦理。

除不滿罷免過程兒戲，蔡金照說，黃金揚是陳興德的妹婿，質疑兩人「要罷免想為家鄉做事的主席」。在經過與律師討論後將透過法律途徑尋求罷免無效。

提案罷免的烏坵鄉代會副主席陳興德表示，提告是蔡的權利，但遺憾的是蔡金照「連自己被罷免的投票會議都不願意返鄉面對」。

陳興德接受中央社記者訪問表示，投票當天到鄉代會時才發現兩名職員已被蔡金照辭退，致使投票準備工作幾乎無法進行；經金門縣警察局金湖分局烏坵駐在所警員許炳福在場維持秩序並全程錄影記錄下完成投票。陳興德解釋，由於鄉代會沒有職員，以致無法啟動正常的公文程序向縣府民政處報備。民政處官員也回應「尚未接獲公文」。

烏坵鄉第10屆鄉民代表會有蔡金照、陳興德和黃金揚3名代表，但主席選舉時，陳興德投票給蔡金照（正、副主席選舉採記名投票），由蔡、陳任正副主席，民國107年12月25上任。陳興德這次以蔡金照2年來經常不在烏坵島，有虧職守為由，在去年11月提案罷免，罷免投票會議1月4日舉行，蔡金照並未出席，陳興德、黃金揚以2票通過罷免蔡金照。