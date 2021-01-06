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花敬群「蟑螂」失言 民眾黨批：已不適任 應知所進退

誰「萊」作秀？蔡英文、朱立倫前發言人隔空駁火

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
萊豬元旦開放進口，行政院長蘇貞昌（中）、桃園市長鄭文燦（左）等人昨天特別視察國小營養午餐食材國產化機制。記者鄭國樑／攝影
萊豬元旦開放進口，行政院長蘇貞昌（中）、桃園市長鄭文燦（左）等人昨天特別視察國小營養午餐食材國產化機制。記者鄭國樑／攝影

萊豬尚未叩關，蔡英文總統和新北市前市長朱立倫的前發言人張志豪、江怡臻隔空駁火，兩人互控新北市長侯友宜、行政院長蘇貞昌才是在「作秀」。

侯友宜元旦起接連4天視察市內萊豬管制現況，張志豪今天質疑，美豬尚未進口就大動作稽查，但「新北市食材登錄平台」相關店家建置數不到5成，應在月底前儘速完成，新北別拿食安作政治秀。

不過，江怡臻在臉書反駁，張志豪的批評，突顯民進黨只問顏色不問是非，更重重打臉日前視察台北港的蘇貞昌一巴掌；究竟是市民的食安環境重要，還是你蹭侯友宜的政治利益重要？

她也說，維護食安不是嘴巴說說就好，也不是單點要求業者登錄就萬世太平，管制萊豬是一個大工程，需要完整的法律規範、行政量能、以及市府單位間協調合作。最重要的，是需要一個會做事且願意承擔的政府。民進黨政府無法令人民安心，所以地方政府加強查核流程，為民眾把關食安。

張志豪稍後也透過臉書回擊，「捍衛食安，本來就不分藍綠」，但國內目前沒有任何美豬進口，在此之前，不要持續製造民眾和店家攤商的不便。市府應把基本工作做好，其中一項就是「新北市食材登錄平台」，畢竟這是現有方便讓消費者查閲的網路資訊，請侯友宜務必要下令衛生局加速完善。

他也說，行政院本著負責任的態度，針對美豬進口從源頭管制到產地履歷標示，以及符合國際標準的容許含量都清清楚楚的以法律規定，近期還推出「豬肉儀表板」，讓國人可以清楚查詢進口豬肉的資訊，這不就是國民黨議員口中負責任的實證嗎？守護食安，中央和地方都應攜手合作，別成為政治秀。

食安 侯友宜

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