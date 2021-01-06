明登記參選北市黨部主委 吳怡農：目標是團結進步創新

民進黨台北市黨部主委選舉登記8日截止。民進黨新境界基金會副執行長吳怡農今天在臉書表示，這段時間自己感受到世界有許多變化，對台灣都是一個艱鉅的挑戰，若希望民進黨成為全民的政黨、一個代表大家的政黨，它的組成需要不斷地更新，反映社會的結構，因此將以團結、進步和創新做為投身黨務工作的目標，在明天上午10點半正式登記參選。

吳怡農說，民進黨台北市黨部主委的選舉本來不在自己的計畫中，最近有朋友要自己去了解民進黨連江縣黨部主委李問在馬祖成立黨部的工作，才讓自己開始有了重新的思考。他去年建立了地方黨部年輕化的範例與試金石，立刻得到中央黨部和蔡主席的重視；也因為這樣，過去這幾周，自己開始向黨內前輩請益，聽到許多人對於台北市黨部發展的期待。

吳怡農表示，過去民進黨透過「活力旺」和「水噹噹」等組織加強跟企業與婦女的連結；現在更需要結合更多的社會力量，一起來面對台灣未來的挑戰。吳說，民進黨在台北必須擴大參與黨務活動管道，鼓勵年輕人與黨內新血來關心公共事務，可以加強市黨部與公民團體、社團組織的對話與交流，並向民間企業借鏡，利用現代科技來提升地方黨務工作的效率，提供黨部幹部訓練與進修的機會，也擴大志工服務的能量。

吳怡農指出，若31日獲得黨員的支持，將以團結、進步和創新做為投身黨務工作的目標，這也是自己對這次主委選舉最大的期許。