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美國罕見公布將與台政軍對話 羅致政：解放軍逼區域緊張

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨國際部主任羅致政表示，環球時報在上個月舉行2021年會，多數與會者主張中國應該「以武促和」的壓制手段，逼迫台灣上談判桌談統一。圖/取自羅致政臉書粉絲專頁
民進黨國際部主任羅致政表示，環球時報在上個月舉行2021年會，多數與會者主張中國應該「以武促和」的壓制手段，逼迫台灣上談判桌談統一。圖/取自羅致政臉書粉絲專頁

美國國務院當地時間5日宣布，將與台灣於當地時間6日（台北時間7日）通過視訊進行「政治軍事對話」。對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。民進黨國際部主任、立委羅致政認為，台灣是印太地區的和平穩定關鍵，面對中國解放軍步步進逼的狼子野心，且美國下一任總統拜登在1月20日就任前要有所準備，也因此台美必須進行公開、正式的軍事對話。

羅致政說，環球時報在上個月舉行2021年會，多數與會者主張中國應該「以武促和」的壓制手段，逼迫台灣上談判桌談統一。也因此，中國在台灣海峽的軍事動作頻繁，持續挑釁、霸凌，逼得區域越來越緊張，其實這樣對印太地區各國都沒有好處。

羅致政說，兩岸必須和平共存，但要在互相尊重對方國家主權的情況下，坐下來好好談，絕對不是用武力就可以逼出和平。也因此美國以這樣對談的方式，表示對台灣的支持，幫助台灣捍衛自由民主，才是對印太區域局勢最好的做法。

羅致政 解放軍 美軍

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