助蘇揆減壓 蔡英文農曆年前啟動下鄉溝通萊豬

萊豬等議題延燒。據轉述，今天民進黨中常會上，莊瑞雄等多位中常委建議蔡英文總統，可以下鄉和民眾溝通萊豬、長照、托育等政策；也有常委提到，行政院長蘇貞昌近來替政策辯護屢成在野黨箭靶，蔡總統若能親自第一線說明，也能減輕許多蘇貞昌壓力。蔡英文則表示認同回應，下鄉說明是本來就該做的事，相關事宜請黨部協助安排。

據轉述，不只一位中常委在會中建議，蔡總統可以透過下鄉和民眾溝通，來說明政府近來推行的政策，因為很多政策都有在做，但網路宣傳和一些刻意攻擊文宣會造成誤解，蔡總統去講就會很清楚很多；且大選後中藥商、機車公會等社團後援會都還有在運作，與其僅在社群媒體上講話，不如應該多去地方走走。也有常委說，政府一些比較有感、幸福溫暖的政策，例如長照、托育政策藉由蔡總統下鄉也能起到政策宣傳的效果。

據轉述，蔡總統回應，自己本來就很親民，且是歷任總統裡走基層宮廟最多的，農曆過年會下鄉走訪是本來往年就會有的行程，今年可以在過年前就啟動相關事宜，這部分就交由黨部來協助安排。

提到萊豬部分不只常委建議下鄉溝通，民進黨秘書長林錫耀報告時也說明需達到的連署件數，並表示，針對此公投還是請黨公職多說明，讓外界不要有誤解，此外這次公投沒綁選舉，到底公投的投票率、效能是怎樣，相關情況也要多留意。臨時提案時，也有常委表示，萊豬標章目前中央、地方不一致，請行政院要研議相關辦法、並嚴格徹查。

今天常會邀請民進黨社會運動部主任楊皓茹，以「民進黨執政後，以黨輔政的社團經營方式」為題進行專案報告，蔡英文聽取報告後表示，社會力是支持民進黨永續發展的重要基石，百工百業更是民進黨堅持改革的主要動力；一直以來，民進黨傾聽社會各界的聲音，也透過新興的網路社群工具，拉近與每個群體的距離，也因為如此，民意的傳達變的更即時，政策形成的過程也會增添更多元的意見。

蔡英文說，民進黨會在不同的社會議題上凝聚更多元的共識，來推動國家不斷往前進，這是社會的期待，也是無可迴避的責任，未來的挑戰還有很多，要一起加油。