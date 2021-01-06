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選市長？蔡其昌：這題跳過 現在做好自然有下個位置！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天被問及「有沒有受到鼓舞？選台中市長是否更有信心？」蔡其昌回應，「沒有啦，不要再問這一題，這題跳過；「把現在的位置做好，自然就有下一個位置！」記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌今天被問及「有沒有受到鼓舞？選台中市長是否更有信心？」蔡其昌回應，「沒有啦，不要再問這一題，這題跳過；「把現在的位置做好，自然就有下一個位置！」記者趙容萱／攝影

台中市里長聯合服務總會今天舉辦台中市各區里長交流餐會，立法院副院長蔡其昌出席時被問及「有沒有受到鼓舞？選台中市長是否更有信心？」蔡其昌回應，「沒有啦，不要再問這一題，這題跳過；我現在的位置就是副院長，替台中市鄉親解決問題，市民反映能幫忙的事就儘量做，「把現在的位置做好，自然就有下一個位置！」

台中市里長聯合總會今天上午舉辦台中市各區里長交流餐會，台中市長盧秀燕沒有到場，由副市長黃國榮、民政局長吳世瑋代表出席。媒體把焦點集中在市長選舉，蔡其昌秒回「沒有啦，不要再問這一題，這題跳過。」他已經講過很多遍了，大家也聽得沒什麼新鮮的。

蔡其昌說明，我現在的位置就是副院長，「把現在的位置做好，自然就有下一個位置！」下一個位置是什麼？他不知道。反正他就是努力做好事情，市長選舉時間到了自然會有個結果；就算民進黨要提名，也是一年後的事，這個時間點不用再討論這個問題。

台中市 蔡其昌

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