快訊

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

電子圍籬2.0過度監測？ 陳時中：個資28天一定銷毀

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者黃惠群／攝影

去年12月31日起，強化自主健康管理者防疫規範，指揮中心透過電子圍籬防止自主健康管理者接近大型活動區域，啟動「電子圍籬2.0」，引起侵犯人權爭議，指揮官陳時中表示，個資最多存放28天，以供疫情調查與防治，之後必須刪除或銷毀。

陳時中進一步說明，電子圍籬2.0的運作方式，是以大型活動區域範圍的行動電話基地台為設定參考，當自主健康管理者手機與基地台進行註冊溝通時，即判定接近大型活動區域，並透過系統對自主健康管理者發送告警簡訊，並知會警政人員。

針對防疫資料蒐集，指揮中心於去年5月28日公布「實聯制措施指引」，實聯制精神主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士；為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，以資料最少原則辦理。

陳時中強調，若自主健康管理者手機不與該特定範圍基地台註冊溝通時，並不會對其進行定位。我國運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下超前部署，以維護國民健康。

在採取科技防疫措施時，難免會涉及隱私等個人權利議題，為確保民眾個資獲得充分保護，及減少對個人自由干涉，指揮中心在符合比例原則下，遵循最小侵害原則、合目的性原則、衡平原則等三大法則下，期望能在個人隱私與防疫工作雙重利益取得最佳平衡。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

影／品嚐台灣豬美食 蘇貞昌大讚好吃

北市防疫旅館限住令 游淑慧：雙北生活圈別自掃門前雪

「天網」惹議…防疫蒐個資 陳時中：28天銷毀

相關新聞

又增兩例英國變種病毒入台 英籍7旬男來台探親帶入病毒

我繼去年12月30日及31日陸續現英國新冠肺炎變種病毒，兩人都是留學生、非同班機，指揮中心指揮官陳時中今又公布，國內新增...

東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(6)日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別印尼及菲律賓入境，其中菲律賓籍...

台灣守住疫情靠運氣？ 醫：戴好口罩再守6個月讓世界震驚

紐約時報一篇「台灣的生活正常到讓人毛骨悚然」的文章，在國內引發討論，文章中認為台灣疫情能守到現在靠的是運氣，未來到疫苗出...

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自今年1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施，...

專家：台灣一個月內難重啟國門 恐需關邊境三個月

各國新冠肺炎疫情升溫，英國、日本相繼宣布封城，我專家認為，變種病毒攪局，讓疫情不確定性倍增，「這一波沒有比第一波輕」，我...

春節將至！北市防疫旅館爆滿 蔡炳坤：月底可增450床

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」，加上農曆過年將至，防疫旅館1月的住房率爆滿。防疫旅館工會呼籲北市不要有選舉考量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。