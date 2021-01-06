又增兩例英國變種病毒入台 英籍7旬男來台探親帶入病毒

我繼去年12月30日及31日陸續現英國新冠肺炎變種病毒，兩人都是留學生、非同班機，指揮中心指揮官陳時中今又公布，國內新增兩例變種病毒個案，分別為案793及案799。

案799為指揮中心於去年12月31日公布的英國籍70多歲男性，去年12月18日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形。

29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，且未與在台親友接觸，故尚無須匡列接觸者。

案793確診時的Ct34.5，數值均較高，染疫時間較長。陳時中說，回溯12月13日至12月22日具有英國旅遊史入境者，共216人，其中確診4人（案342、787、791、799），出關前採檢198人陰性、7人採檢中、7人待採檢。

我國去年10月1日至今年1月5日為止，入境者來自美國籍歐洲國家確診個案病毒核酸共31株，其中非變異株18株、變異株僅4株，皆來自英國移入，病毒量過低無法定序共3株，目前待序列分析6株。

截至目前累計12萬9393例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12萬7342例排除)，其中819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、700人解除隔離、112人住院隔離中。

全球累計8634萬6788例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國2117萬4795例、印度1035萬6844例、巴西781萬400例、俄羅斯328萬4384例及英國277萬4479例為多；病例中187萬310例死亡，以美國36萬2891例、巴西19萬7732例、印度14萬9850例、墨西哥12萬7757例及義大利7萬6329例為多。

全球疫情延燒，美洲區整體疫情仍持續上升，歐洲區多國近1週平均日增確診數逾萬例，已加強或延長實施居家令、宵禁及停課等管制措施；非洲區為全球近期確診病例增加率最高區域，確診數及死亡數持續創新高。

近期受多國歲末假期採檢量下降或暫停更新疫情資訊影響，雖然單日新增確診數及死亡數略降，但全球病例數及死亡數正處高峰，各國持續緊縮防疫管制措施，顯示國際疫情仍嚴峻，全球旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要的出國旅遊。