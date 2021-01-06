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未出席罷免案公辦說明會 王浩宇：照常原定會勘行程

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市選委會今天舉行桃園市議員王浩宇罷免公辦說明會，但王浩宇唱名3次都未現身。記者張裕珍／攝影
桃園市選委會今天舉行桃園市議員王浩宇罷免公辦說明會，但王浩宇唱名3次都未現身。記者張裕珍／攝影

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將在本月16日投票，桃園市選委會今天早上舉行公辦電視說明會，王浩宇卻並未出席。對此，王浩宇僅表示，收到選委會發的意願調查表時，就已勾選不參加，至於原因，不願多做回應。他也說，當議員就該將份內的工作做好，今天仍就照常進行原定的會勘行程。

罷王團體領銜人唐平榮表示，「非常失望」，直言王浩宇從罷免案以來一直躲避相關話題，只用「尊重」2字帶過，但卻是毫不尊重罷免案流程，今天公辦電視說明會就是他最好澄清的舞台，但卻放棄此權利，他認為，王可能是擔心被「洗臉」而不敢來，反觀高雄市議員黃捷願直球對決，王浩宇卻無膽面對人民挑戰。

唐平榮2階段說明共24分鐘，幾乎都講好講滿。唐說，議員靠人民選票選上，並不代表就由他玩4年，若表現不適任，人民一樣有權利用罷免票將他趕下台，雖然罷免案難度很高，至少要8萬2千票，雖然不容易，但霸王團體還是要做，就是希望不再有製造社會對立、造謠抹黑的民代持續存在。

桃園市選委會今天舉行罷免公辦說明會，由選舉委員賴彌鼎負責主持，選委會指出，今天的公辦電視罷免說明會同步透過桃園市3家有線電視公用第3頻道轉播，9日與10日早上10點會重播，另民眾也可上YouTube頻道（https://www.youtube.com/watch?v=pveFlMjuaBw）觀賞。

罷免 王浩宇 選委會

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