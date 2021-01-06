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參選綠市黨部主委 顏聖冠：我沒派系比較辛苦

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市民進黨台北市黨部主委參選人顏聖冠，中午拜會民進黨台北市議會黨團，尋求支持。記者楊正海／攝影
民進黨台北市民進黨台北市黨部主委參選人顏聖冠，中午拜會民進黨台北市議會黨團，尋求支持。記者楊正海／攝影

民進黨北市黨部主委參選人顏聖冠，中午拜會民進黨台北市議會黨團，顏聖冠是台北市前議員，她說，這次是回娘家爭取支持，感謝大家給她溫暖。

顏聖冠事後受訪，對於市黨部前主委、國策顧問黃承國表態支持吳怡農，顏聖冠說，也希望黃承國能支持她，黃在台北市很有影響力，她自己沒有派系，比較辛苦，也希望所有的朋友支持她，民進黨的權力都是由下而上，除了希望前輩支持，也會勤跑地方，爭取支持。

除了吳怡農可能參選市黨部主委，民進黨台北市議員阮昭雄也被點名，對此，阮昭雄說，還在思考，周五前決定。另外，議員張茂楠被問到是否可能參選，他也說，百花爭放，「沒有說不選」。至於投票資格問題，民進黨議會總召林世宗說，去年5月分有投全代或市代的黨員都可以投。

民進黨 北市 阮昭雄

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