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回應李遠哲「糖是毒」 蘇偉碩：把群眾當13歲孩子

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
反萊劑醫師蘇偉碩說，政府極度焦慮，民眾對政府不信任，正動用有公信力的人來做最後說服。圖／蘇偉碩提供
反萊劑醫師蘇偉碩說，政府極度焦慮，民眾對政府不信任，正動用有公信力的人來做最後說服。圖／蘇偉碩提供

對開放萊豬進口議題，中央研究院前院長李遠哲昨提出觀點，認為萊豬在某一個限度下是沒問題的，還舉例說大家吃糖，但研究糖的人說糖是毒，認為不能吃太多；大家吃硝酸鈉，為了保鮮都是毒品，但放一點點，大家還是吃。李遠哲一番話，今天持續被討論，反萊劑醫師蘇偉碩說，政府極度焦慮，民眾對政府不信任，正動用有公信力的人來做最後說服，政府也將群眾當判斷力只有13歲的孩子，用過度簡化、美化說詞，讓國人相信萊豬可以吃，開放萊豬是不得已、應該獲得體諒的決策。

蘇偉碩說，開放萊豬讓台灣陷入食不安狀態、也影響產業發展，8月28日公投是人民作主的最後武器，決定我們下一代是否繼續吃萊豬。

蘇偉碩今天錄2段影片上傳臉書、YOUTUBE，與李遠哲昨天說「糖和硝酸鈉都有毒，都是毒品，你不是還在吃」對話，蘇反問，不知道衛福部長陳時中和李遠哲見解是不是相同，如果見解相同就請衛福部把糖和硝酸鈉一起查禁了；如果見解不同，請陳時中也依照食安法第46-1條告發李遠哲，「大家法院見！」

蘇也談到，貧嘴無法治國，請總統謙卑地面對科學爭議，也讓民眾安心，多數台灣民意都是不想吃有毒萊豬。

如何維持反萊豬議題熱度，目前除了一天一篇「戰報」文章，也會展開巡迴演講，和民眾面對面，也會幫忙推動公投連署，讓反萊豬意志遍地開花。

蘇偉碩說，開放萊豬讓台灣陷入食不安狀態、也影響產業發展，8月28日公投是人民作主的最後武器，決定我們下一代是否繼續吃萊豬。圖／蘇偉碩提供
蘇偉碩說，開放萊豬讓台灣陷入食不安狀態、也影響產業發展，8月28日公投是人民作主的最後武器，決定我們下一代是否繼續吃萊豬。圖／蘇偉碩提供

萊豬 李遠哲 蘇偉碩

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