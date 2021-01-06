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李遠哲指糖也是毒適量即可 藍委：核食進口恐是下一步

聯合報 / 記者張睿廷江婉儀／新北即時報導
國民黨立法委員洪孟楷痛批，照李遠哲這種「糖也是毒，適量即可」說法，中央開放萊豬恐是在為核食進口鋪路。圖／擷至洪孟楷臉書
國民黨立法委員洪孟楷痛批，照李遠哲這種「糖也是毒，適量即可」說法，中央開放萊豬恐是在為核食進口鋪路。圖／擷至洪孟楷臉書

中研院前院長李遠哲昨日演講時公開表示，萊克多巴胺在規定的程度下食用是安全的，同時舉例平常吃下肚的糖也是毒，只要適量食用即可，甚至提到日本核災區出產的食品只要檢驗出沒有受汙染也沒問題；新北市立委洪孟楷今日在臉書發文痛批，目前坊間都在傳政府準備開放日本核食，若這種「適量即可」的理論成立，是否證實中央進口日本核食已不遠矣，看來這些傳聞都非空穴來風。

李遠哲說，萊豬在某個限度之下，應該是沒問題的，如同日本核災區域的食品，若沒有檢出核廢料汙染的話，那應該也沒問題，食安檢查較為重要，「不能把很小的問題當成世界大戰在打」。

洪孟楷表示，李遠哲為開放萊豬所說的「糖也是毒、適量即可」理論，根本只是要護航萊克多巴胺，若真是如此，那為何農委會國內依舊不准使用？為何全世界包括歐盟等160個國家禁用瘦肉精？說穿了，就是為了找藉口。

洪孟楷說，萊豬開放進口後，亂象橫生、漲聲不斷，代表民眾不放心吃到瘦肉精，也沒有人願意當白老鼠去做「適量即可」的人體實驗；李遠哲身為總統府資政，不對總統表達民意，反而「教育」民眾吃少量不會有事，這言論和義和團神功護體有87%像，質疑民進黨政府到底要愚民到什麼程度？

洪孟楷痛批，最近坊間都在傳政府開放萊豬後，下一步就是開放核食，現在只是風向球，看起來並非空穴來風，現在這些做法極可能是在為核食進口鋪路，要民進黨不要把人民當塑膠，這只會激起民眾站出來公投守護台灣的食安環境。

李遠哲 核食 洪孟楷

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