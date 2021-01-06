50多人被捕…蘇貞昌：港人爭取民主自由 中國不應惡意打壓

香港警方今日清晨再度大舉逮人，據星島日報網報導，至少有50人因涉嫌違反港版國安法被捕，其中包括多名泛民主派人士。行政院長蘇貞昌今則表示，對於港人爭取普世價值的民主自由，中國不應該惡意打壓，也不該用恐怖手段。

蘇貞昌近日力挺台灣豬，日前先赴海關視察查驗，昨赴校園營養午餐廚房，今則至使用台灣豬的餐廳表態挺台灣豬。

對於香港警方今日動作，蘇貞昌會前受訪表示，大家看到台灣今天有主權很安全，大家也看到過去中國對香港承諾一國兩制五十年不變，馬照跑、舞照跳，結果現在變得這麼恐怖，連追求最基本的民主自由都被逮捕下獄，大家就知道堅守國家主權多麼重要。

蘇貞昌說，政府也非常關心香港、關懷香港人，希望中國對香港應該要尊重並堅守當年承諾，對於爭取普世價值的民主自由，不應該惡意打壓，也不該用恐怖手段，這只會讓人民更反感，世界更抨擊中國。