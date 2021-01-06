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退休軍公教再任私校又領月退違憲 銓敘部提修法

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
銓敘部提出「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案，公務人員退休後再赴私校任職，不再停發月退金，圖為考試院大門。本報資料照片
銓敘部提出「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案，公務人員退休後再赴私校任職，不再停發月退金，圖為考試院大門。本報資料照片

銓敘部提出「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案，公務人員退休後再赴私校任職，不再停發月退金，另外，增訂公務人員依規定按月繳付的退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅；銓敘部去年底將修法送考試院審議，考試院會通過後再送立法院。

退休軍公教再任私校同時領取私校薪水及退休金，過去被質疑為「肥貓」，大法官2019年對軍公教年金改革做成釋字第781、782與783號解釋，認定退休再任職停領退俸規定違憲，從解釋公布日起失效；銓敘部因此提出修法。

現行公務人員退休資遣撫卹法規定，退休人員經審定支領或兼領月退休金再任有給職務，停止領受月退金權利，再任有給職務的範圍包括再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資。

根據銓敘部提出的草案，刪除支領或兼領月退休金的退休人員，因再任私立學校有給職務，應停止領受月退休金相關規定；銓敘部在修法說明中表示，現行條文和憲法保障平等權的意旨有違，應自司法院釋字第782號解釋公布日起失其效 力，因此刪除現行規定，以符合解釋意旨。

另外，銓敘部修法也提出對於公務人員退休後所領的月退休金、遺族所領月撫卹金或遺屬年金給付金額，應隨消費者物價指數累計成長率另定調整比率，或至少每四年應檢討。

依照現行規定，公務人員自行按月繳付退撫基金的金額為薪給總額的一部分，須計入公務人員當年度薪資收入課稅，而勞工自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，衍生租稅不公平的疑慮，銓敘部在修法中表示，為了讓公務人員和勞工自提的退撫儲金課稅規定一致，因此增訂公務人員依規定繳付的退撫基金 費用，得不納入繳付當年度薪資收入課稅。

銓敘部也另提出「政務人員退職撫卹條例」部分條文修正草案，修法比照公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案，增訂政務人員繳付的自提儲金，不計入繳付年度薪資收入課稅規定，也刪除支領或兼領月退職酬勞金的政務人員，因再任私立學校有給職務應停止領受月退職酬勞金的規定。

退休金 薪資 資遣

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