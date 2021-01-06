罷免王浩宇倒數10天 黃國園黨部呼籲中壢人站出來

桃園市議員王浩宇罷免案將於今年1月16日進行投票，僅剩10天。位在桃園市中壢區的黃國園黨部今天舉辦「國民黨罷王 中壢人站出來」活動，黨部主委蔡忠誠表示，將此次罷免行動定義為「公民教育」，過去國人懂得選舉，對於罷免很陌生，補選或非大型選舉投票率偏低，往往往不到3成，此次呼籲國民黨同志、中壢市民，不論是否同意罷免，1月16日都能出來投罷免票，希望能催出3成5，甚至4成的投票率。

蔡忠誠說，國民黨與罷王團體各自分工合作，國民黨全力協助罷王總部的各項行動，罷王總部負責空戰，國民黨則擅長組織動員，負責陸戰，彼此分進合擊、各有所司，集結最大力量，希望不論年齡、族群都能夠有正確的想法跟概念，不管是否同意罷免，罷免投票日當天都要出來投票，因為罷免是憲法所賦予的權利。

黃國園黨部除了在投票日前舉辦10場座談會，每天早上7點到9點半、下班時段都安排人員至中壢各地舉牌、發文宣，也會提醒黨員投票；近日每天早上在10個路口，都有志工在寒冷的天候、微微細雨之下舉牌、發文宣，相信中壢人會感動，也代表國民黨罷王的決心跟意志。

國民黨很有信心，這次的罷王是給全國一個適範，讓大家知道政治人物被選舉出來，也可以讓你回家，就像「達摩克利斯之劍」，懸在頭上，國王即使有權柄仍要小心，因為線斷了劍就會掉下來，政治人物真的要謹言慎行，不能換了位子、忘了腦袋，很多光怪陸離、背離初衷的行為出現。

而天晟醫院巨型看板近日掛起，代表國民黨堅定做事的態度，跟一般文宣不同，位在中壢最重要的交通要道，希望能讓中壢市民看到國民黨對此次罷免的堅定及信心。