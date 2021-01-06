賴清德：AI新時代就是台灣的新機會 要勇敢迎接

副總統賴清德今天出席「第四屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會」，他致詞時強調新時代就是台灣新的機會，要勇敢迎接；未來政府也將持續培育人才、鼓勵創新、開放資金、與國際接軌，讓台灣在未來的智慧新時代占有一席之地。

賴清德表示，人工智慧勢必會賦予人類無遠弗屆的力量，除了帶動產業的發展，也讓各項產業智慧化，全球智慧化的時代已經來臨。而區塊鏈是一項非常可靠的分散式記帳技術，不僅可以追蹤有價物品，還可以運用在不動產交易上，免去中間人的介入。未來，區塊鏈勢必會為產業帶來龐大生機，目前世界各國的企業也希望在區塊鏈中尋找自己的商機。

賴清德說，區塊鏈與人工智慧如果再進一步結合，力量會更大。有了人工智慧的區塊鏈，效率會更高；有了區塊鏈的人工智慧，因為每一筆數據都可以追蹤的到，不僅更安全，而且也會更透明。

賴清德也說，不論是人工智慧或區塊鏈或是人工智慧與區塊鏈的結合，都標記了一個新時代的來臨。新時代對台灣而言，也是一個非常好的機會；這幾十年來經過大家的努力，有幾項優勢會讓台灣在未來的智慧新時代立於不敗之地，甚至更占有一席之地。

賴清德表示，首先，台灣資通訊製造業是世界第一，包括手提電腦、半導體，還有伺服器或IC（積體電路）封裝設計等，都占有關鍵地位。第二，台灣有約130萬家中小企業，在國際上具有相當的實力。第三，台灣科技化的程度高，有高水準的智慧醫療服務及健保，政府智慧化程度也深受肯定。事實上，台灣不僅在硬體製造上世界第一，在應用的垂直整合領域上也具有相當的基礎。

賴清德提到，台灣在推動政府資料開放上，曾獲「開放知識基金會（OKFN）」評比全球第一，深受國際肯定。目前國發會積極推動資訊開放，包括空氣汙染、預算、防疫等數據皆陸續開放，未來也會持續推動。

賴清德強調，新時代就是台灣新的機會，要勇敢迎接。政府也責無旁貸，要讓業界發揮加乘的作用。第一是人才培育，包括人工智慧、區塊鏈或其他科技領域的人才培育，都非常重要。第二，鼓勵創新，政府要開放試驗場域、鬆綁法令，甚至建立新的法制，讓年輕人能在智慧新時代追逐夢想。第三是資金開放，為了支持新創產業，國發會成立了天使基金，也協助新創公司來因應疫情危機。第四是國際化、與國際接軌。台灣固然已打造了非常好的客觀條件，但是國際的進步一日千里，未來必然要持續與國際接軌。「讓我們一起團結合作，台灣一定能夠越來越好。」