參訪新北通德興業 賴清德現場試穿捕手護具

副總統賴清德勤走基層，昨天前往生產棒球護具的新北市通德興業參訪，現場試穿最新捕手護具，重溫少棒隊捕手時光。他今天在臉書上介紹，通德興業堅持研發、採購、製造都要MIT（made in Taiwan），品質與創新並重，獲得了160項以上的護具專利，是台灣產業的隱形冠軍。

賴清德說，一顆時速150公里的直球，從投手丘到本壘板只有短短0.4秒，如何給選手、裁判最好的保護？答案就藏在新北市的通德興業裡面。董事長陳前芳發揮自學精神，用創意及勇氣，成功席捲了美國職棒大聯盟50%的捕手及裁判護具市場。通德興業堅持研發、採購、製造都要MIT，品質與創新並重，獲得了160項以上的護具專利，是台灣產業的隱形冠軍。

賴清德說，中小企業展現了台灣人的靈活、毅力，因為有許多像陳老闆這樣默默付出的台灣之光，才將MIT成功推向國際。政府會繼續和民間共同努力，創造更好的投資環境，讓產業發展更無後顧之憂。