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民進黨團提開臨時會 六日加班開會對付藍營案海戰術
立法院預計舉行臨時會，立法院民進黨團今提出臨時會提案，計劃自1月11日開始至1月31日為止召開臨時會。面對國民黨團所擬的案海戰術，要求黨團立委每位提50案刪減或凍結預算，民進黨團的臨時會提案，甚至將周六日也納入開會時間，包括23日、24日、30日、31日。民進黨團書記長莊瑞雄表示，為應付國民黨案海戰術，只好加班開會。
立法院民進黨團提請11日舉行臨時會，處理總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。據民進黨團規劃，將於1月11日至1月31日召開第一次臨時會，1月11日中午舉行程序委員會，並在下午召開第一次會議；另外，15、19日為一次會，20日至31日為二次會，12、13、14及18日召開委員會會議；排定審查中央政府總預算（含附屬單位預算營業及非營業部分）、前瞻三期特別預算案。
莊瑞雄表示，臨時會六、日也要開會就是為了應付國民黨的案海戰術。他表示，大家都知道國民黨所提的案子無非是抄一抄、貼一貼，但還是要預留時間來做處理，只好加班開會。
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