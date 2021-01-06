稱與韓國瑜聯繫良好 江啟臣：對黨有利都會共同來做

國民黨上午舉行公教警消委員會成立大會，全國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長、國民黨主席江啟臣岳父劉盛良也出席參與，被解讀該委員會成立是為了幫助江連任黨主席。江啟臣受訪表示，所有幫助他的人，包含家人他都非常感謝；他也透露自己與高雄市前市長韓國瑜一直保持很好的聯絡，只要對黨有幫助，他們都會共同來做。

劉盛良被問到是否會幫忙江啟臣連任黨主席，他表示公私都會幫忙。對此，江啟臣表示，其實所有幫助他的人、包含家人，以及地方服務與黨務工作上他都非常感謝，尤其林水吉擔任該委員會主委，在這方便的籌備跟付出真的非常多，黨在艱難時刻主動跳出來，無私不求回報，他只能感謝。

對於韓國瑜春節後要開始為了自己所成立的公益基金會跑基層，被解讀可能參選黨主席。對此，江啟臣回應，韓國瑜和他一直都保持很好聯絡，韓對黨很關心，對他個人也非常關心，兩人很多意見會相互交換，只要對黨有幫助，他們都會共同來做。

媒體詢問國民黨青年部昨天發出2020的政治人物聲量報告，是否在拉抬韓國瑜？江啟臣說，國民黨在網路這方面的關注是隨時的，青年部也基於年度整理後發布，內容不只個人排行也包括政黨攻防和與民進黨差距，以及如何縮小差距，國民黨角度是強化網路宣傳，網路跟其他競爭對手攻防，未來國民黨要重視的，青年部從年輕人角度看待。

對於國民黨革實院院長羅智強的排名非常前面，江說，這樣很好，這是找他找羅當院長的重要原因，羅的網路作戰跟經營在黨內一把手，甚至排名可以更好，希望有越來越多從政同志，越來越多支持國民黨的朋友，在網路上有聲量也得到更多人支持。