罷捷理由指羞辱韓國瑜 黃捷答辯：高雄人民已做出選擇

高雄市鳳山罷免市議員黃捷案將在2月6日進行同意或不同意投票，黃捷今天公開向送給選委會近5000字的答辯書，強調要為哭笑不得、完全悖離事實的罷免理由寫答辯書，雖然浪費時間，但她遵循選罷法相關的規定，也藉此機會，向市民澄清有關她的謠言與指控，也報告她當議員以來兩年來的工作成績。

黃捷在答辯書中表示，她是平凡的高雄女生，兩年前，從家鄉鳳山出發，向高雄市民應徵市議員的工作；兩年後，誰也沒想到她成了某些人口中「做人不厚道，沒有禮義廉恥」的議員，也因為這些令人哭笑不得的理由，她必須寫下這份答辯書。

她表示，作為一位平凡的高雄女生，她與270多萬高雄人一樣，熱愛家鄉、努力打拚。身為高雄市議員，她克盡職守，每天竭力完成分內工作，未曾忘記初衷。進入議會以來，無論在托育環境、勞動條件、性別平權、交通平權，或是環境保護、警消權益、政府公開透明等各種層面，都親力親為推動改革、質詢提案、與市府協調溝通，兩年來也有許多實質的進展，並連續三會期獲得「十大問政優質議員」的肯定，她也隨時公布的工作進度、問政表現，向市民報告，接受大家檢驗。

黃捷表示，選舉與罷免是每個人的權利，然而令人難以理解與信服的是，基於完全悖離事實的理由，就要將所有鳳山鄉親、甚至是整個高雄拖下水，勞師動眾、耗費社會資源，十分令人遺憾。罷免理由書對她的指控，不僅全然子虛烏有，有些論述更令人啼笑皆非。一一就這些理由回覆雖然浪費時間，但誠如她坦然出席公辦電視說明會一樣，將遵循選罷法相關的規定，也藉此機會，向市民澄清謠言與指控，並再次報告她兩年來的工作成績。

罷捷團體指黃捷「白目議員，以填樹洞會影響（許多生物的生態）刻意扭曲韓市長察查樹洞是在落實發掘滋生孑孓來源…」、「羞辱韓市長」，在輕軌工程方面「沒有是非與對錯，只有顏色與政黨利益」；扭曲前市長韓國瑜有關已故議長許崑源一些談話、到殯儀館悼許崑源時抹大口紅，「做人不厚道，沒有禮義廉恥」；問政未盡議員之責，問政內容大多與市政無關，多以個人關注事項為議題；為香港事件募集物資，違反國安法第21條。

黃捷反駁，「針對違反城市願景與民主自由的政策支票提出質疑，是人民賦予我的責任。倘若縱容當初的執政團隊，無視市民權利、恣意妄為，才是真正對不起這座城市。」

對於韓國瑜爬樹查登革熱孳生源的批評，黃捷說，前市長已離任，往事成追憶，高雄人民已經做出選擇，因此，針對個案事件，她也不會再多加評論；然而，她必須再次強調，監督市政是議員的職責，一味地護航或是一味地杯葛，都是不對的。

至於罷捷團體所謂違反國安法第21條之事，黃捷表示，我國的國安法根本沒有第21條，罷免團體指的可能是「香港國安法」。她反過來呼籲罷免團體，面對獨裁國家的國安惡法，人人都可能遭冠上罪名、被逮補，我們應該放下歧見，共同譴責暴行、捍衛民主自由的普世價值。