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被問是否幫江啟臣連任 劉盛良：他是我女婿公私都幫忙

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
全國公教軍警消䇒退休人員聯合總會總會長劉盛良。記者劉宛琳／攝影
全國公教軍警消䇒退休人員聯合總會總會長劉盛良。記者劉宛琳／攝影

國民黨上午舉行公教警消委員會成立大會，外界解讀是為黨主席江啟臣布局連任，全國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良出席受訪強調，成立是為了加強國民黨組織力量，不是為特定人士也不是為黨主席選舉；不過被問到是否會幫忙江啟臣連任，他則大方表示「他是我女婿，公私方面當然應該要幫忙」。

劉盛良表示，今天有兩個會，一個是全國公教軍警消為三年屆滿要開大會，同時改選理監事；另一個則是國民黨中央黨部公教警消委員會成立大會。他解釋，軍的部分已經有黃復興了，所以才由黨中央成立公教警消協會，並在各縣市成立委員會，加強國民黨組織化以及阻止力量。

劉盛良強調，該委員會不是為了特定人士，也不是為黨主席之事，是為國民黨本身的力量，將來如果能夠重新執政，才能穩固中華民國並發揚光大，為人民創造更大的幸褔和生活。被問到是否會請該委員會幫江連任，他表示，「這看大家的意思，我們不特別去指定」。

對於高雄市前市長韓國瑜春節後要開始為了自己所成立的公益基金會跑基層，被解讀可能參選黨主席。劉盛良說，國民黨主席選舉是自由參加，只要有意願的黨員同志都可以登記。

至於青年部昨天公布藍營政治人物臉書排行排行，是否在幫排名第一的韓國瑜拉抬聲量？劉說，他不敢揣測，反正不管誰要為黨奉獻參選黨主席，都是個人意志的表示，他不會評論。

國民黨 韓國瑜

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