花教授成花次長 長年扛房地政策終爆粗口罵「蟑螂」

內政部次長花敬群堪稱蔡政府的房屋政策大將，幾乎攸關居住正義的政策都由他一肩扛下，然而面對時代力量的批評，他昨晚竟脫口回罵「時代蟑螂真的有夠髒」，雖然後來改文致歉，但已釀起軒然大波，而他自上任以來，因政策方向與民間和在野黨期許不同，多次交鋒。

花敬群為學者出身，早年是社運界在居住議題中的代表人物之一，在蔡總統2016年競選時，是總統的房市政策白皮書執筆人、民進黨智庫土地及住宅政策小組召集人，並在蔡政府上台後，進入內政部，扛下「住宅三箭」政策，成主要推動者。

由於居住正義乃年輕人主要關心的議題，更是蔡政府2016年獲得選民支持，順利當選的關鍵之一，花敬群任官後，包括在都更、囤房稅，及實價登錄等議題上，皆被各界用放大鏡檢驗。

然而，許多政策非一蹴而成，例如2018年，時任民進黨立委施義芳就曾在立法院內政委員會質詢質疑，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的進度緩慢，質問若不改善，花敬群是否負起政治責任下台？花敬群當時則回應，「這不是我能決定的」。

而在囤房稅的政策上轉彎，更成衝突點的濫觴。由於花敬群在擔任學者時，態度上傾向支持囤房稅，包括在2013年時表示，希望中央動起來，從不動稅制下手，才能積極解決炒房，以及2014年時批評國內房屋持有的稅基嚴重偏低，造成炒房嚴重，卻在去年5月表示，有些人視為天大正義的囤房稅，是「無效且無理的錯誤建議」。

對於打房，他也曾留言說，「2014年以前是打房的正確時機，現在打房既傷經濟，也傷許多辛苦的年輕首購自住者。」

花敬群疑似不打房的態度，引起譁然。花敬群都自己在專訪時說，「我是對過去的街頭伙伴們，輕輕打了一巴掌」。時代力量則痛批，「花次長，您這一巴掌不只是打在過去夥伴們的臉上，還打在您過去的理想、您的支持者，以及所有相信您會推動居住正義的台灣人臉上。」有學者及社運人士則說要協尋當年的「花教授」，對比今日的「花次長」。

花敬群一直以來都態度強硬，言詞激烈，昨日蟑螂文一出，長期活躍於社運的政大地政系教授徐世榮隨即在臉書上說，「罵過我的次長又在飆罵了」，而過去就算是執政黨的立委在內政委員會質詢，花也強硬回擊、不留情面，例如，民進黨立委高嘉瑜主張實坪制，在內政委員會做質詢，花敬群則持反對意見，並希望高嘉瑜尊重專業，不要把事情扭曲。

而在社宅議題上，台北市長柯文哲日前唱衰蔡總統1.5萬戶社宅的興建計畫「當然不可能」，花敬群則回，不樂見好政策被縣市長汙衊，與柯文哲隔空交火，最後花敬群則直言，吵這種低級下流的架，實在對不起國人。