罷王公辦政見會登場 領銜人提10大罪狀、王浩宇缺席

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將於16日投票，桃園市選委會今天早上舉行公辦電視說明會，罷王團體領銜人唐平榮羅列王浩宇10大罪狀，控訴他網路霸凌、政治賣弄、毫無政治誠信、消費死者、怠忽職守等，希望16日中壢選民一起投票「下架王浩宇」。王浩宇則2階段被唱名3名都未到，對罷王團體指控，他都不予回應。

由於王浩宇並未出席公辦說明會，唐平榮會後表示「非常失望」，直言王浩宇從罷免案以來一直躲避相關話題，只用「尊重」2字帶過，但卻是毫不尊重罷免案流程，今天公辦電視說明會就是他最好澄清的舞台，但卻放棄此權利，他認為，王可能是擔心被「洗臉」而不敢來，反觀高雄市議員黃捷願直球對決，王浩宇卻無膽面對人民挑戰。

唐平榮2階段說明共24分鐘，幾乎都講好講滿。唐說，議員靠人民選票選上，並不代表就由他玩4年，若表現不適任，人民一樣有權利用罷免票將他趕下台，雖然罷免案難度很高，至少要8萬2千票，雖然不容易，但霸王團體還是要做，就是希望不再有製造社會對立、造謠抹黑的民代持續存在。

「王浩宇還在『賭』中壢選民沒勇氣站出來！」唐平榮說，雖然罷免案被很多人唱衰，但他感謝中壢人那麼有勇氣且努力地完成2階段連署，未來第3階段投票雖然難度很高，王浩宇也正在賭選民不會站出來，但他相信中壢人16日一定會挺身而出，把不適任民代趕下台。

唐平榮也利用多張截圖細數王浩宇的10大罪狀，包括網路霸凌罄竹難書，曾利用47萬名粉絲的「我是中壢人」粉絲頁霸凌母女、車主，即便該對母女下跪要求刪文，王浩宇仍嘻笑不理會，且王政治賣弄無下限，竟然發文稱牛肉有沒有「賽德克巴萊」，引爆原民怒火。

唐平榮也提及，王浩宇家的違法豪華農舍，迄今未拆，且毫無政治誠信可言，過去因抹黑時代力量黨工，曾說要退出政壇到現在都未履行，也拋去過去的環境保護承諾，遭到環團唾棄，也多次消費死者如八百壯士等，「只要是看不順眼的人都極盡操弄，連死者都不放過」，發文不求證只為個人目的。

王浩宇高票連任中壢區議員，唐平榮認為，應以監督桃園中壢市政為先，並做好選民服務工作，但王浩宇所稱每月選服2、3千件，實際是「回覆網友一個留言就算一件」，有網友私訊請王浩宇幫忙，王僅回覆「嗯嗯」，唐直言「就這樣什麼都沒有，不知道你是要上廁所還是要幹嘛？」

唐平榮也提及，王浩宇時常收割其他同選區議員選民服務，也是市議會破紀錄5次遭移送紀律委員會的議員，前無古人後無來者，「雖然今天列下10點罪狀，但實際上有100點、200點，講到晚上12點都講不完」，也要王浩宇別再用「抗中保台」為理由反對罷免案，並向王浩宇喊話，若真想抗中保台，應該立刻辭職去從軍，也希望選民都站出來一起罷免中壢「謠言浩」。