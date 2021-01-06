顏若芳指中國需要台灣 藍酸：怎不說是中共的陰謀？

針對民進黨發言人顏若芳以「中國需要台灣」解讀民進黨任內對中國出口創新高現象，國民黨國際部主任李大中反嗆民進黨，「你的是『過度依賴」』，我的是『對方需要我』」，民進黨推新南向政策的結果還是依賴大陸卻對國民黨雙標；國民黨發言人陳偉杰也批評，民進黨根本練肖話，怎不說是中共當局的陰謀，要以經濟手段殲滅台灣呢？

李大中指出，馬政府時期，台灣對大陸、香港的出口比重約是3成9到4成之間，當時民進黨嚴詞批判馬政府眼中的全球市場彷彿只有中國大陸，稱過度依賴會讓北京予取予求，質問為什麼要把雞蛋放在一個籃子裡。等到民進黨執政後開始推動新南向政策，政府稱分攤風險放眼全世界，結果4年半下來，台灣對大陸與香港的出口比重仍頻創新高。

李大中說，面對各界質疑，執政黨竟改口稱「這證明中國需要台灣。」沒有聽錯，國民黨執政時期，無論3成9或4成，一律是「過度依賴中國」，換了自己當家，4成2、4成3就變成「這證明中國需要我」。其實，民進黨執政下，不只對大陸與香港的出口比達到新高，也一再示範什麼是「雙標」與「詭辯」的最高境界。

陳偉杰表示，還沒看到政府拿出應變策略，就先看到民進黨驚人之語「這證明中國需要台灣」，面對我國對陸出口創新高，大幅度成長14%，站在保護台灣經濟發展立場，難道政府不該提高警覺嗎？民進黨執政後兩岸關係降至冰點，雙方互信不足，一天到晚共機繞台，試想哪天大陸當局突如其來對台經濟制裁時會是誰受害？執政黨有因應措施嗎？