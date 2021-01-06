監察法第26條修正草案將撤回 監院：修法更周延

監察院原函送「監察法第26條修正草案」，鬆綁現行調查人員不得對外宣洩案件內容的規定，增訂公益排除條款，而在監察院國家人權委員會宣布將撤回引發擴權爭議的職權行使法後，監院談話會昨再無異議通過一併撤回「監察法第26條修正草案」，重新進行法制作業，以求更加周延。

監察法第26條第3項明文指出，調查人員對案件內容不得對外宣洩。但為保障人民知的權利，不少委員建議該條文應增訂公益排除條款，與公共利益相關議題，應適時、適度對外界說明。

去年12月21日，人權會於委員會議中，決議撤回職權行使法，並表示虛心接受各界批評指教。監院談話會昨經充分討論後，全體委員再做出決議，無異議通過一併撤回「監察法第26條修正草案」。

監院指出，因人權會職權行使法草案、「監察法第26條修正草案」之前是經由監院院會審議通過，因此撤案仍須經院會討論，待本月12日院會決議通過撤回後，將函請立院撤回上述二部草案，重新進行法制作業，以求更加周延。