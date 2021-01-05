【即時短評】政府圖卡提高憤怒值 會激怒誰？

蘇內閣去年深陷哏圖風波。政府宣傳政策無可厚非，但從已被揭露的製作哏圖攻擊在野黨，到如今又有前政府小編爆料「圖卡要拉高情緒值、表達憤怒」，以及政府單位內部「一次製作政黨用與政府用的版本圖卡」，在在都凸顯掌握國家機器的執政黨，以流於意識形態的手法操弄網路，絕非網路民主時代該有的作為。

政府利用網路做政策文宣，本是與時俱進的做法，也是跟上時代、接地氣的展現。但網路可以載舟也可以覆舟，端看如何使用。

行政院去年被抓包製作攻擊性的網路文宣，原因是遭外界質疑在疫情期間沒有召開院級會議，以及萊豬議題遭在野杯葛。這些都是可受公評的事項，行政院大可闡明理由，向大眾說明。如今呈現的景像，卻是政府部門主動創造出另外的「人設（人物設定）」，透過圖卡的醜化及網路的散播，準備讓執政黨立委或延伸的側翼來替自己背書。

例如，被抓包的哏圖之一，質疑國民黨霸占議場杯葛萊豬，大字卻寫著：「限期國民黨歌友專案，大家不要錯過，包場一天960萬，好歌大家唱。」明顯只有提升憤怒值、達成攻擊在野黨的目的，完全失去政府製作圖卡還原真實及政策說明的功能。

這種濫用圖卡與網路的情況，經過「前政府小編」接續爆料來看，已非偶然為之，甚至已成常態性的作為。政務委員唐鳳一句「這個確實是真的」，固然其辦公室事後解為「沒有在講特定時間與個案」，仍已讓外界有了此地無銀三百兩的聯想。

誠如唐鳳自己也認為不該把非公開資訊洩漏給側翼製圖，且依標準作業程序，不論是政策說明或賴人包，成品都要經公文流程核定，黨政分際應該清楚。執政黨若要甩開「小編治國」「哏圖損人」的惡名，就不該繼續「假科技資訊之名，為特定政黨服務」，也才不會被譏「用科技人外衣，包裝政治人性格」。否則，如此惡意操作，只會激怒更多人民。