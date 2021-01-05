「我不是校長」 王燕軍：兄弟有困難幫分憂 非被利用

故前總統李登輝最親信的幕僚、李登輝基金會秘書長王燕軍，最近「跨界」成為台灣觀光學院代理校長，也成學界與政界話題。

「我不是校長。」他強調，「實話是校長堅辭，而董事長是我的好朋友，平日偶爾針對國家政策秉燭長談，去年10月李先生後事結束後，他來花蓮找我談技職教育的未來，長談之後，才有了這個安排」，「新董事會真的很希望能為技職教育貢獻心力。」

王燕軍表示，台灣觀光學院董事長陳錦稷想為台觀教職員生貢獻心力，「實在傻的可愛」，但想想未來國家重點產業的技職人才培養是何等重要，因此答應他擔任聘任助教兼行政職，「而此時校長提出離職，在12月4日董事會同時通過我的聘任案及校長離職案，因此才會在兩周內變成代理校長。絕不是董事會希望利用我之云云。」

王燕軍說，他已決定長住花蓮，看到兄弟有困難，才同意為其分憂解難，只是初期承諾的是協助解決過去半年多來沒有完善的行政作業。

「學校的狀況全世界都知道，我不用多說，但教職員生的權益誰顧呢？」他表示，欠教育部的錢，不是本屆董事會造成的，學校資金不足是早就知道的事，積欠工讀費亦是本屆董事會成立之前既有的事實，「董事會自去年10月開始積極募資，只為優先照顧教職員生，此種情懷是讓我願意協助的主因。」

他說，現在除了釐清並整理過去堆壘的行政雜務，首要的是能照顧學生在地工作，使其所學投入家鄉貢獻地方，「小小心願不足為道，期望教育部刀下留人，讓董事會逐一處理完校務，照顧完教職員生，再協商安排還款期程，而這也是董事會的承諾。」

「若為了1500萬元而命令停招，絕不是新任董事會的失敗，試問之前的董事會是否要負相關責任呢？更何況現在的教職員生何辜。」王燕軍最後表示，「真的，請大家多多幫忙，請各位長官給我們一個改造台觀的一個機會吧！」