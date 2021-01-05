聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我不是校長」 王燕軍：兄弟有困難幫分憂 非被利用

聯合報 / 記者林河名／台北即時報導
李登輝基金會秘書長王燕軍。本報資料照片
李登輝基金會秘書長王燕軍。本報資料照片

故前總統李登輝最親信的幕僚、李登輝基金會秘書長王燕軍，最近「跨界」成為台灣觀光學院代理校長，也成學界與政界話題。

「我不是校長。」他強調，「實話是校長堅辭，而董事長是我的好朋友，平日偶爾針對國家政策秉燭長談，去年10月李先生後事結束後，他來花蓮找我談技職教育的未來，長談之後，才有了這個安排」，「新董事會真的很希望能為技職教育貢獻心力。」

王燕軍表示，台灣觀光學院董事長陳錦稷想為台觀教職員生貢獻心力，「實在傻的可愛」，但想想未來國家重點產業的技職人才培養是何等重要，因此答應他擔任聘任助教兼行政職，「而此時校長提出離職，在12月4日董事會同時通過我的聘任案及校長離職案，因此才會在兩周內變成代理校長。絕不是董事會希望利用我之云云。」

王燕軍說，他已決定長住花蓮，看到兄弟有困難，才同意為其分憂解難，只是初期承諾的是協助解決過去半年多來沒有完善的行政作業。

「學校的狀況全世界都知道，我不用多說，但教職員生的權益誰顧呢？」他表示，欠教育部的錢，不是本屆董事會造成的，學校資金不足是早就知道的事，積欠工讀費亦是本屆董事會成立之前既有的事實，「董事會自去年10月開始積極募資，只為優先照顧教職員生，此種情懷是讓我願意協助的主因。」

他說，現在除了釐清並整理過去堆壘的行政雜務，首要的是能照顧學生在地工作，使其所學投入家鄉貢獻地方，「小小心願不足為道，期望教育部刀下留人，讓董事會逐一處理完校務，照顧完教職員生，再協商安排還款期程，而這也是董事會的承諾。」

「若為了1500萬元而命令停招，絕不是新任董事會的失敗，試問之前的董事會是否要負相關責任呢？更何況現在的教職員生何辜。」王燕軍最後表示，「真的，請大家多多幫忙，請各位長官給我們一個改造台觀的一個機會吧！」

王燕軍 教育部 李登輝

延伸閱讀

【即時短評】要查馬政府去WHA傷主權 請先約詢陳建仁

中山大學辦李登輝座談 學者：不流血完成寧靜民主改革

李登輝經貿成就 歷任總統評價第一

台灣智庫民調：68.1%民眾肯定李登輝對大陸戒急用忍

相關新聞

【即時短評】政府圖卡提高憤怒值 會激怒誰？

蘇內閣去年深陷哏圖風波。政府宣傳政策無可厚非，但從已被揭露的製作哏圖攻擊在野黨，到如今又有前政府小編爆料「圖卡要拉高情緒...

罵時代力量「蟑螂」 花敬群改文致歉了：指責確實不當

時代力量立委邱顯智在臉書批評六都房價負擔能力指標超過合理門檻，引來內政部次長花敬群留言「時代蟑螂真的有夠髒」，不過，花不...

柯文哲：執政走鐘因蘇貞昌 聽蔡英文講話起雞母皮

台北市長柯文哲今天接受名嘴羅友志直播專訪，並挑戰「最聰明市長老實樹」。羅友志問柯文哲，會不會覺得現在的行政團隊很走鐘？柯...

前政府小編單挑唐鳳 「爆料圖卡要有憤怒值、供政黨用」

行政院小編前陣子在立法院製作網路哏圖，引發風波，近期則出現有一名自稱政府前小編在政委唐鳳出席活動時爆料，過去自己上班時被...

監察法第26條修正草案將撤回 監院：修法更周延

監察院原函送「監察法第26條修正草案」，鬆綁現行調查人員不得對外宣洩案件內容的規定，增訂公益排除條款，而在監察院國家人權...

「我不是校長」 王燕軍：兄弟有困難幫分憂 非被利用

故前總統李登輝最親信的幕僚、李登輝基金會秘書長王燕軍，最近「跨界」成為台灣觀光學院代理校長，也成學界與政界話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。