快訊

柯文哲：執政走鐘因蘇貞昌 聽蔡英文講話起雞母皮

富邦金公開收購參與應賣否 日盛金說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

祝賀波洛西連任 蔡英文：新的一年台美關係繼續深化中

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）成功連任，蔡英文總統在個人推特及臉書表達祝賀。圖／取自蔡英文臉書
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）成功連任，蔡英文總統在個人推特及臉書表達祝賀。圖／取自蔡英文臉書

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）成功連任，蔡英文總統在個人推特及臉書表達祝賀。蔡總統說，波洛西議長對民主、自由、人權價值的堅定信念，她相當敬佩，也很謝謝波洛西對台灣的支持。「相信在接下來的新任期中，我們可以在共享相同價值的基礎上，繼續深化台美夥伴關係。」

蔡總統說，新的一年，台美關係繼續深化中。除祝賀波洛西連任，她也表示，去年訪台的美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），在Twitter上表達了對台灣的深深感謝。「我要謝謝柯拉克次卿主持台美經濟繁榮夥伴對話 的貢獻，為台美經濟合作奠定堅實的基礎。」

蔡總統說，展望2021年，她和外交部的同仁會繼續努力，深化和美國不同政黨、學界、民間朋友的互動，落實各項台美合作的成果。「也期待在台灣、美國共同克服疫情挑戰後，我們和美國的好朋友之間，能再次面對面交流。」

柯拉克 疫情

延伸閱讀

太老實？柯文哲指執政走鐘因蘇貞昌 聽蔡講話起雞母皮

萊豬進口 黃珊珊嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

農民退休儲金上路 蔡英文：證明台灣農業有前途

只贏7票 波洛西驚險連任眾院議長

相關新聞

柯文哲：執政走鐘因蘇貞昌 聽蔡英文講話起雞母皮

台北市長柯文哲今天接受名嘴羅友志直播專訪，並挑戰「最聰明市長老實樹」。羅友志問柯文哲，會不會覺得現在的行政團隊很走鐘？柯...

前政府小編單挑唐鳳 「爆料圖卡要有憤怒值、供政黨用」

行政院小編前陣子在立法院製作網路哏圖，引發風波，近期則出現有一名自稱政府前小編在政委唐鳳出席活動時爆料，過去自己上班時被...

祝賀波洛西連任 蔡英文：新的一年台美關係繼續深化中

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）成功連任，蔡英文總統在個人推特及臉書表達祝賀。蔡總統說，波洛西議長對民主...

民眾黨10日黨代表大會 蔡炳坤、陳思宇參選中央委員

民眾黨10日將舉辦黨代表大會，並於會中舉行中央委員及中評委選舉投票。民眾黨今天公布中央委員被選舉人名單，包含網路名人Z9...

傳明登記參選北市主委 吳怡農：有決定會向外界報告

爭議多時的民進黨台北市黨部主委選舉將重新舉行選舉。台北市前議員顏聖冠昨天率先領表登記，新境界基金會副執行長吳怡農在獲得民...

影／臨時會每藍委提50案 林為洲：嚴審預算避免漲勞保

民進黨團擬提請立院下周一(11日 )召開臨時會，處理今年度總預算案、國營事業預算案以及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。