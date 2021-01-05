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祝賀波洛西連任 蔡英文：新的一年台美關係繼續深化中
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）成功連任，蔡英文總統在個人推特及臉書表達祝賀。蔡總統說，波洛西議長對民主、自由、人權價值的堅定信念，她相當敬佩，也很謝謝波洛西對台灣的支持。「相信在接下來的新任期中，我們可以在共享相同價值的基礎上，繼續深化台美夥伴關係。」
蔡總統說，新的一年，台美關係繼續深化中。除祝賀波洛西連任，她也表示，去年訪台的美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），在Twitter上表達了對台灣的深深感謝。「我要謝謝柯拉克次卿主持台美經濟繁榮夥伴對話 的貢獻，為台美經濟合作奠定堅實的基礎。」
蔡總統說，展望2021年，她和外交部的同仁會繼續努力，深化和美國不同政黨、學界、民間朋友的互動，落實各項台美合作的成果。「也期待在台灣、美國共同克服疫情挑戰後，我們和美國的好朋友之間，能再次面對面交流。」
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