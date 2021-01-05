柯文哲：執政走鐘因蘇貞昌 聽蔡英文講話起雞母皮

台北市長柯文哲今天接受名嘴羅友志直播專訪，並挑戰「最聰明市長老實樹」。羅友志問柯文哲，會不會覺得現在的行政團隊很走鐘？柯文哲回「就是出在『衝衝衝』」，柯文哲說，行政團隊走鐘原因出在蘇貞昌，因這不太像蔡英文作風。

但提到蔡總統，柯文哲則提到，蔡英文是學者型政治人物，柯也老實說，他認為蔡英文文青式的語言，讓他聽了會起雞母皮。柯說，第一次聽蔡英文講話會很感動，不過聽過第二次後，就是豬哥亮的廣告詞「這也癢、那也癢....。」

柯文哲也透露，他第一次與蔡英文講話，是在2010年連勝文遭槍擊時，當時他到民進黨中央黨部跟蔡英文說，他已看到連勝文的傷口，要蔡相信連勝文被槍擊，也正因那一槍影響選舉。柯說，他當時到民進黨中央黨部告訴蔡「這是真的！」

柯文哲說，民進黨就是一個部落，蔡英文也沒有辦法控制，蔡英文只是民進黨的共主，但他對蔡英文的文青式語言就是不太喜歡。

柯文哲也提到這次的萊豬開放進口，柯說，蔡英文宣布萊豬進口，根本沒有溝通，蔡沒有與人民溝通、沒有與在野黨溝通，甚至連黨內的同志也沒有溝通。

羅友志也問柯文哲，若2024當選總統，是否會特赦前總統陳水扁？柯說，若當總統「會把扁案結案！」

柯文哲說，連中共都有能力處理毛澤東，所以前總統陳水扁的特赦議題，正確講法應該不是特赦，而是結案，沒有人說保外就醫，然後一直不處理。至於怎麼將扁案結案？柯說，就是交待清楚錢怎麼出去，講一個社會可以接受的結案報告。

柯認為，扁案除特赦沒有其他方法，但也不是無條件特赦。