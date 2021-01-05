前政府小編單挑唐鳳 「爆料圖卡要有憤怒值、供政黨用」

行政院小編前陣子在立法院製作網路哏圖，引發風波，近期則出現有一名自稱政府前小編在政委唐鳳出席活動時爆料，過去自己上班時被要求，「爆料圖卡要有憤怒值、供政黨用」等語。

唐鳳去年出席「台灣社群與民主防衛」座談，一名自稱政府前小編的民眾，透過線上提問表示，自己是前政府小編，曾被要求製作非政府使用的圖卡、圖卡要拉高情緒值、表達憤怒以吸引更多人、看到其他政府單位內部一次製作政黨用與政府用的版本圖卡、同事會把政府內部非公開資訊洩漏給側翼製圖等爆料，詢問唐鳳怎麼看這件事。現場主持人看到提問一度驚呼，「哇這個小編，很知道內幕喔。」

唐鳳則說，這確實已是很久的問題，2014年時行政院新媒體小組就有這種情況，2018年選後更多了，接著分別針對四點回應，她說政府公開資訊，就是包含可以給非政府的行動者使用，就不要寫版權所有、翻印必究，因為公開資訊就是向所有不特定人公開；至於情緒部分，憤怒的情緒若不是對事而是對人，那對公共討論是沒有幫助的，她希望這名小編可以拒絕，因為她自己也都是拒絕這種要求的，這時應該試著把導引成同仇敵愾。

至於圖卡有政黨與政府版本，唐鳳解釋，她曾說得很清楚，解決方案就是溯源，政府的一創盡可能得附上實質法規、法條、延伸閱讀，先前無論是內政部長徐國勇、總統府發言人Kolas Yotaka或是丁怡銘在行政院發言人任內，都一直有保持住，但確實到了政黨、側翼，很多原先附上的資訊都被拿掉，因此建議未來要把相關資訊都放上圖卡，因為如果只在文字貼上連結，二創時一定會被拿掉。

至於這名前小編說，有些同事把非公開資訊洩漏給側翼製圖，唐鳳則說，這當然不應該這樣做。

唐鳳辦公室則表示，唐鳳當日說法是指，2014年開始政府就用多元手法在網路進行政策溝通，2018年後更多，這是因為不管是前任政府，還是現任政府，都發現透過網路進行政策說明，與公眾溝通的重要性，而且與日俱增。因此，才會運用多元方式，在網路上與網友進行對話，了解民意，政委是做原則性的回應，沒有在講特定時間、特定個案。