影／臨時會每藍委提50案 林為洲：嚴審預算避免漲勞保
民進黨團擬提請立院下周一(11日 )召開臨時會，處理今年度總預算案、國營事業預算案以及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。國民黨團要求黨籍立委，每人各提50案凍結或刪減預算案，各單位大內宣經費是審查重點。國民黨團總召林為洲下午受訪表示，50案是最基本的要求，最主要是要幫台灣民眾看緊荷包，國家已經這麼窮了，如果多審一點總預算浪費的支出，就可以不用漲勞保。
林為洲說，50案是最基本的要求，平均一個機關還不到一案，所以還不算是案海，但就是要嚴格審查。做為在野黨，在審查預算的時候，就是要幫台灣民眾看緊荷包，不要浪費。國家已經這麼窮了，要漲健保、要漲勞保，如果多審一點總預算浪費的支出，就可以避免漲勞保。雖然只有一、兩百塊，但是對所有受薪階級都是一筆支出，可以不浪費，就不要浪費 。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言