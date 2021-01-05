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影／臨時會每藍委提50案 林為洲：嚴審預算避免漲勞保

聯合報 / 記者 陳筠青陳聖文黃純益黃靖雯／台北即時報導
立法院擬開臨時會審查今年度總預算，國民黨團要求黨籍立委各提50案修正動議，強力監督總預算。黨團總召林為洲表示，50案是最基本要求，主要是要幫台灣民眾看緊荷包，國家已經這麼窮了，如果多審一點總預算浪費的支出，就可以不用漲勞保。記者黃純益／攝影
立法院擬開臨時會審查今年度總預算，國民黨團要求黨籍立委各提50案修正動議，強力監督總預算。黨團總召林為洲表示，50案是最基本要求，主要是要幫台灣民眾看緊荷包，國家已經這麼窮了，如果多審一點總預算浪費的支出，就可以不用漲勞保。記者黃純益／攝影

民進黨團擬提請立院下周一(11日 )召開臨時會，處理今年度總預算案、國營事業預算案以及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。國民黨團要求黨籍立委，每人各提50案凍結或刪減預算案，各單位大內宣經費是審查重點。國民黨團總召林為洲下午受訪表示，50案是最基本的要求，最主要是要幫台灣民眾看緊荷包，國家已經這麼窮了，如果多審一點總預算浪費的支出，就可以不用漲勞保。

林為洲說，50案是最基本的要求，平均一個機關還不到一案，所以還不算是案海，但就是要嚴格審查。做為在野黨，在審查預算的時候，就是要幫台灣民眾看緊荷包，不要浪費。國家已經這麼窮了，要漲健保、要漲勞保，如果多審一點總預算浪費的支出，就可以避免漲勞保。雖然只有一、兩百塊，但是對所有受薪階級都是一筆支出，可以不浪費，就不要浪費 。

林為洲 國民黨 健保

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