2050淨零碳排進度慢 李遠哲批：蔡總統還沒醒來

針對氣候變遷議題，世界各國陸續做出2050淨零碳排的目標，前中央研究院院長李遠哲今表示，關鍵時刻在接下來的10年，台灣現行政策不夠積極，呼籲應拿出全面的藍圖。他並批評「總統沒有醒過來」。

時代力量中央黨部今舉辦「面對全球氣候變遷台灣如何超前部署」座談會，邀請李遠哲與談。李表示，對於氣候變遷危機，他經常提醒政府，但未得到很好的回應，。他認為，很多政治人物的眼界比較短，不看太遠的事情，覺得2050淨零碳排與他們沒有關係，但其實氣候變遷是現在進行式，包括去年溫度飆高、許多地方因缺水，被迫休耕等，但台灣的政治家還沒有覺醒。

李遠哲表示，他能理解政治人物須承受來自各方面的壓力，包括年輕人的就業問題，及經濟發展等，但他也認為，台灣如果沒有跟上世界減碳的腳步，國際選擇不與台灣貿易， 經濟不但不會進步，年輕人也會找不到工作，減碳工作並非與眼前的問題無關。

他認為，現行台灣的再生能源推動的太慢，難以取代現有能源，更別提達到2050年零排放的目標。他表示，民間或許在節能減碳上做很大的努力，但政府現在缺少藍圖，就走不到零排放的目標，也正因為再生能源的政策推動不夠積極，再加上沒有整體的藍圖規劃，反核的人才會一直無法說服大眾須廢除核電。

李遠哲表示，台灣的時間不多，接下來10年是關鍵，需要做出轉變，否則就來不及了。他表示，空汙與全球暖化的問題是比萊豬進口更嚴重的問題，也是政治人物躲不掉的問題，既要長遠的看，但行動也要在短期內看到成果。

李遠哲說，他支持增加碳稅，對產業結構有改變性的影響，他與蔡總統溝通好多次，但都沒有什麼用，如果政府決心要做，行政院須有政委負責指揮監督，或由副總統出面，但「總統沒有醒過來的話，事情就比較難了」，呼籲大家應該努力讓蔡總統醒過來。