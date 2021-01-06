神回顧／性醜聞、罷免、收賄案纏上身！ 2020年度政治人物出包王

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刻骨銘心的一年

回首才剛劃下句點的2020年，新冠肺炎帶來的影響讓許多人印象深刻，成為大家心中最糟糕的一年。但除此之外，對於許多收賄、罷免案或是因為其他爭議纏身，甚至因此丟了職務下台負責的的政治人物來說，也是最難過的一年。

以下DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出2020年的政治人物爭議王有哪些。

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No.10 廖國棟

因為捲入SOGO爭奪經營權立委集體收賄案，國民黨籍立委廖國棟被控收賄790萬元，8月4日被台北地院裁定羈押禁見，廖國棟強調此案為「行政、司法認知上的差異」自己是清白的。

其助理丁復華也被控收賄180萬元，相較之下沒多久就快速認罪，並繳回犯罪所得，希望能夠依法減刑。廖國棟一方面強調自己沒有收賄，一方面又希望能盡速交保，向法官表示自己不僅身體不好，也曾在看守所休克。另外兒子的婚禮為此延至今年1月，廖國棟也表示希望可以出席參加，以此哀求法官能盡速走完程序。

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No.9 陳超明

同樣為捲入SOGO經營權收賄案，7月31日國民黨籍立委陳超明也因此案遭裁定羈押，直到12月4日才以500萬元交保，遭限制住居、限制出境、出海。

陳超明針對此案強調自己完全是清白的，沒有貪汙也沒有任何施壓經濟部的行為，自己照實申報政治獻金，只是打一通電話給經濟部長沈榮津，對方也沒接卻演變成被起訴貪汙，表示「無辜無奈到極點」，也因此事萌生「當立委沒有用」的想法，考慮未來要投入苗栗縣長選舉。

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No.8 徐永明

向來以清廉、反貪形象深得人心的時代力量，因為黨主席徐永明家中被找到300萬元現金，捲入收賄案投下震撼彈，遭停止黨主席職務。雖然秘書長發文力挺，表示徐永明是因為黨發不出薪水才去借錢，此番言論卻又引發爭議。

徐永明被起訴前就以80萬交保，隔天火速宣布退出時代力量，但此舉非但沒有成功滅火，還造成後續包括時力決策委員全體總辭進行改選，以及台北市議員黃郁芬、林穎孟，高雄市議員黃捷批選舉不公相繼退黨，成為引爆時代力量第三波退黨潮的源頭。

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No.7 丁允恭

前總統府發言人丁允恭捲入性醜聞，遭前女友爆料不僅同時劈腿多人，還在發現懷孕後四度逼她墮胎，更在與未婚妻訂婚後謊稱自己單身，繼續劈腿多名女子。此外也爆料，丁允恭為了逼迫她墮胎，不惜以「妳和妳肚子裡的孩子，會成為我人生的阻礙」、「妳和我的那些敵人不是差不多」等說法逼迫墮胎，讓網友看了目瞪口呆。

另外遭傳出丁允恭多次要求前女友穿短裙、網襪在上班時間來見他，利用上班時間在高雄市政府新聞局局長室的辦公桌發生關係。但丁允恭澄清性關係是發生在「下班後或午休時」沒有利用上班時間，也表示道歉並深深懺悔，更因此事請辭總統府發言人職務。

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No.6 蘇震清

民進黨籍立委蘇震清是SOGO爭奪經營權收賄案中金額最高者，遭控收賄2580萬元，蘇震清雖然坦承與有意爭奪經營權的李恆隆，存在支票金流且收取現金的行為，但對於貪污則全盤否認，強調這些金流是借貸關係而非收賄，妻子更為此召開多起記者會高喊司法不公。蘇震清本人也絕食抗議14天，以示自己的清白，最後在屏東鄉親的加油打氣之下，表示「自己深受感動」才決定恢復進食。

民進黨內多位立委也聲援蘇震清，甚至一度與柯建銘槓上，最後在考量黨團在院會反對延押恐造成「政治效應」，才同意司法院延押請求。除了蘇震清請辭中常委，因為姪子涉嫌收賄，總統府秘書長蘇嘉全也因此事主動向蔡英文總統請辭獲准。

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No.5 丁怡銘

因為不實指控台北牛肉麵節冠軍牛肉麵使用萊牛，引發「牛肉麵風波」軒然大波，前行政院發言人丁怡銘雖然事後緊急澄清道歉，親赴店家訂購百碗牛肉麵以示歉意，但又遭抓包這筆花費竟然打上統編，挨批是「自己的鍋卻要全納稅人民買單」再掀統編之亂。

事後丁怡銘解釋只是交辦的同仁習慣性打上統編，強調這筆錢會自掏腰包買單，但也因為這一波三折的爭議，主動向行政院長蘇貞昌請辭行政院發言人職務。

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No.4 王浩宇

桃園市議員王浩宇今年在高雄市議長許崑源墜樓身亡時，因為臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」惹怒不少韓粉，成為繼韓國瑜被成功罷免後，下一個也將面臨罷免案投票的政治人物。

此外，因為敢說敢言的個性也惹出不少爭議，如過去散布時代力量前黨工持毒的不實謠言，遭法院判賠40萬元，甚至指控家樂福販售的豬肉含有萊克多巴胺，挨批是散布假消息，爭議不曾間斷。

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No.3 黃捷

曾在質詢韓國瑜時大翻白眼，畫面被媒體捕捉下來後，搭著「韓流」熱潮跟著一炮而紅的高雄市議員黃捷，隨著前高雄市長韓國瑜被成功罷免，全台醞釀的報復性罷免浪潮也反噬到自己身上，成為其中一位罷免通過成案的議員。

除了翻白眼的舉動，日前高雄市議會表決瘦肉精零檢出，被抓包在表決時落跑，因涉時代力量人頭黨員案，也一度傳出要遭檢調移送調查，後遭時力決策委員會否認是媒體誤傳。

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No.2 李眉蓁

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，高雄市長補選也隨即開打，李眉蓁接受國民黨的徵召後投入選戰，然而卻先後被爆出不知道2030年亞運主辦權申請已經截止的烏龍，以及使用未經授權插畫家圖像製作手舉牌，並且被踢爆中山大學碩士論文疑似抄襲，事後李眉蓁自行宣布放棄該碩士學位，但又掀起學位沒有自我放棄的爭議。最後是在中山大學審查後，認為抄襲事證明確而撤銷李眉蓁的碩士學位。

李眉蓁也因為這些爭議，在高雄市長補選中以25.9%的得票率，慘輸給陳其邁的70.03%，確定落選。

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No.1 韓國瑜

前高雄市長韓國瑜投入2020年總統大選，最終敗給蔡英文，競選期間除了創造出「三立應改成兩立」、「漫威合作者想要發表我的故事」、「可憐哪」等金句，相關爭議卻沒有隨著大選跟著落幕。

韓國瑜選後隨即遭民間團體「WeCare高雄」、「公民割草行動」等以在當選市長後違背誠信跑去選總統、選總統導致市政停擺、拒絕承認市政滿意調查墊底、諸多性別歧視言語損害台灣形象，以及質疑「韓流」形成背後有紅媒介入，發起罷免，結果全部階段順利通過，成為首位被罷免成功的市長。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『年度出包政治人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。