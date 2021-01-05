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數位身分證資安疑慮 內政部：持續溝通說明

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

針對民間團體質疑數位身分證資安風險，內政部今天強調，數位身分證的個資保護及防偽功能都優於現行紙本身分證，數位身分證是行政院的重大政策，政府一定會做好資安準備工作，對於外界的疑慮，也會持續溝通說明。

內政部說明，現行紙本身分證一經複印，個資即一覽無遺，數位身分證晶片內存放個人資料不超過現行的紙本身分證，且晶片資料採分區加密保護，使用時須民眾同意並輸入讀取碼或密碼，才能讀取晶片資料，同時晶片具有電子防偽機制，較現行紙本身分證更能提升防偽功能及保護個資。

內政部表示，內政部不僅是推行數位身分證的主管機關，也與民間團體一樣都是我國國民，對數位身分證資安風險的重視程度絕對不亞於民間團體。面對資訊系統所伴隨著一定的風險，已採取許多措施以管控風險，相關規劃內容已置於內政部戶政司全球資訊網New eID資訊公開專區，且已修正發布「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」，明定卡面及晶片記載事項，同時也有資安管控要求，可供外界查閱，並無民間團體所稱無具體資料的情形。

內政部表示，戶籍法第59條明定內政部可進行全面換證，並公告舊證失效，如依民間團體訴求「內政部不得作成國民身分證舊證失效日期之公告」，則對於不願換發數位身分證的民眾，其持有舊式身分證的有效期限將至少長達2、30年，勢必嚴重減損身分證上的相片識別功能，更可能徒增身分證遭偽、變造的風險。且將難以提供民眾更好防偽功能設計的身分證，以保障權益。

內政部表示，人民對政府各項政策有表達其看法的權利，此為民主自由國家的體現，內政部絕對尊重。關於數位身分證換發工作，會遵照行政院的指示，持續聆聽社會各界意見並進行溝通，消除外界疑慮後，再進行全面換發工作，對於期程及作法，會做謹慎評估與規畫。

身分證 內政部 資安

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