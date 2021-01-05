AIT訪民進黨南市黨部 雙方約定加強交流

美國在台協會高雄分處副處長李明磊今訪民進黨台南市黨部主委潘新傳，就南市政治生態及兩年後即將面臨的大選進行討論與交流，潘新傳分析輿情並提出看法，雙方也約定未來加強交流，做好雙邊基層外交，讓溝通更順暢。

李明磊表示，台南市對全國政經脈動影響至關重要，是AIT非常重視的地方，這次是他上任後第一次拜訪，未來會經常到台南市了解地方生態，加強互動，除了掌握輿情，更要聯絡情感，增加中美基層互動。

潘新傳說，台南市相較其他縣市，政治關係較為和諧，較沒有派系問題，市長黃偉哲和多數民意代表，都是以市民利益為優先考量，因此在台南市政大方向的決策上，多能不分政黨達成共識，即使政治立場不同，也都會互相尊重，政治氛圍和諧。

針對2022年大選，潘薪傳表示，市黨部一直在做組織的工作及選戰的布局，除了鞏固民進黨政治力，也要延伸社會力；他強調，目前選舉方式和過去大不同，年輕族群的培養和經營需以不同方式，這也是未來民進黨要持續經營和加強的方向。