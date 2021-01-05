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國民黨團提案釋憲 北市議會臨時大會明上演表決攻防

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會國民黨團明天臨時大會將提案釋憲，並要求逕付二讀。圖為台北市議會。本報資料照片
北市議會國民黨團明天臨時大會將提案釋憲，並要求逕付二讀。圖為台北市議會。本報資料照片

行政院指地方政府的萊劑零檢出自治條例無效，台北市議會國民黨團已發起連署釋憲，並將在明天的議會臨時大會提起逕付二讀。黨團書記長陳重文表示，黨團會將釋憲提案交付程序委員會後，排入明天的臨時大會議程，並在大會上提起逕付二讀，不排除上演表決攻防。

北市議會民進黨團幹事長王閔生則表示，國民黨團的提案釋憲是基於政治目的，民進黨團當然不同意，不過明天的議事如何攻防，還要等黨團大會再進一步討論。

陳重文說，萊豬已於元旦開放進口，行政院日前指地方政府自治條例的萊劑零檢出無效，黨團認為，台北市議會去年已通過修訂「台北市食品安全自治條例」第9條之1及、第17條之1萊劑零檢出及罰則，不過行政院片面函告自治條例無效、不予核定，已侵害北市自治事項的自主權力、也侵害議會對自治事項的立法權限，違反憲法對地方自治的制度性保障。

王閔生則說，若國民黨團要提釋憲，是否也應將萊牛也放入自治條例，若僅提美豬、不提美牛就是政治考量，至於明天的攻防，還要等黨團大會討論。

北市 釋憲 行政院

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