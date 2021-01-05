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羅智強指蔡政府對中出口創新高 綠：證明中國需要台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳。圖／本報系資料照
民進黨發言人顏若芳。圖／本報系資料照

國民黨革實院院長羅智強昨天批評，民進黨政府對中國出口創新高，比馬政府更賣台。民進黨發言人顏若芳表示，這是刻意誤導，完全錯誤的解讀；台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深，請羅智強要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽。

顏若芳說，馬政府任內不積極推動產業轉型，只求中國讓利，蔡政府上台以來一直在收拾馬政府留下來的爛攤子；近年來對中國的出口增加，事實上是反映蔡政府任內積極推動產業升級轉型，MIT競爭力大幅提升的結果，例如台積電技術領先全球，ICT產品佔台灣整體出口超過一半以上。

顏若芳指出，馬政府任內鼓勵開放台商西進，不但錢被中國賺走，技術人才也流失；反觀這幾年來，在蔡總統的執政下，看到國際大廠相繼來台投資，創造史上最大的一波台商回流潮，根據經濟部的統計，截至去年12月24日止，台商回流高達7925億元，顯示政府推動創新及經濟轉型已逐步顯現成果。

顏若芳表示，這幾年來除了MIT產品的競爭力提升外，台灣對外整體出口也屢創新高，不僅僅是對中國增加，對美國出口比例也從2016年的12%大幅提升至今年的14.7%，並沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的問題。

顏若芳說，展望新的一年，由於台灣防疫成功，讓全球看見台灣，連韓國發行最大的朝鮮日報也稱讚台灣模式的防疫及經濟表現，預期將是29年來GDP首次超越中國，連續3年贏過韓國，「請羅智強多一點專業，少一些口水，一起為台灣隊打拚努力」。

台商 羅智強

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