監院空間再造咖啡廳開幕 陳菊杯上簽名留念

監察院為與社會大眾、公民團體意見交流能有更多空間，利用院區既有玻璃屋空間進行改造，並導入公共服務，委外經營供應咖啡茶點等輕食飲料，自即日起開始試營運，除提供監察院委職員與公民團體、訪客等友善洽談之場所外，也作為員工休憩之空間使用；今天監察院長陳菊和多位監委也出席開幕式，陳菊成為第一位顧客，並在一個咖啡杯上簽名留念。

監察院玻璃屋於移撥予監察院前，為行政院漁業署所使用，經行政院等單位協助調處，於民國89年完成撥用。該玻璃屋早期為日治時期之木造小庫房，鄰旁的小水池從該時期即存在，在當時做為庫房「消防用水」使用；移撥予監察院後，於民國93、94年間辦理整修，建置成ㄩ型之基本樣貌，並提供院區同仁休憩使用。