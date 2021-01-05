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農民退休儲金上路 蔡英文：證明台灣農業有前途

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
「農民退休儲金」上路，總統蔡英文參加開辦典禮。記者徐白櫻／攝影
「農民退休儲金」上路，總統蔡英文參加開辦典禮。記者徐白櫻／攝影

農民退休儲金」元旦上路，蔡英文總統昨天到高雄美濃參加開辦典禮。蔡總統今天在臉書上表示，很多人都說重視農民，但重視不能只是嘴巴說說。「今年開始，幫農民朋友建立退休保障制度，我們說到做到了。」

蔡總統說，元旦連假後的第一個上班日，她到高雄美濃，和高雄市長陳其邁、行政院農業委員會、勞動部一起宣布農民退休儲金正式上路。從今以後，務農就是更有保障的工作，每位農民都可以擁有自己的退休儲金，「你存多少，政府也幫你存多少，等年滿65歲以後，就能按月領到退休金。」

蔡總統說，她和美濃的農友一起存下第一筆退休儲金。新政策上路，除了代表著退休制度的最後一塊拼圖拼起來了，也代表農民四大福利政策（農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金）的最後一塊拼圖拼起來了，「我們用行動證明，在台灣，農業是個有前途的產業，農民更是個有保障的職業，台灣的農業，就要繼續拜託辛苦的農民朋友了。」

農民 保險 美濃

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